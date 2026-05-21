Алматы накроют ливни: синоптики предупредили о возможных подтоплениях и подъеме воды в реках

Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы распространил предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. По данным синоптиков, в ближайшие дни в городе и прилегающих горных районах ожидаются сильные осадки, которые могут привести к резкому подъему уровня воды, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в ДЧС Алматы со ссылкой на штормовое предупреждение №5 РГП "Казгидромет" от 21 мая, опасная погодная ситуация прогнозируется в период с 22 по 24 мая.

По информации спасателей, сильные дожди пройдут в горных, предгорных районах и на прилегающих к мегаполису территориях. Из-за интенсивных осадков возможны формирование склоновых стоков, повышение уровня воды в реках, а также локальные разливы и подтопления.

В особенности призвали подготовиться к непогоде жителей частного сектора. Спасатели рекомендуют владельцам домов заранее проверить состояние ливневой канализации, арыков и дренажных систем. Беспрепятственный отвод дождевой воды поможет снизить риск подтопления дворов, улиц и жилых участков во время сильных осадков.

При этом представители Департамента ЧС просят на время отказаться от походов в горы. Отдельное предупреждение касается отдыхающих и любителей горных прогулок.

"Туристам и жителям города Алматы рекомендуется отменить походы в горы на ближайшие дни в связи с неблагоприятными погодными условиями. В случае чрезвычайной ситуации звонить по номеру 112", – отметили в ДЧС города.

Спасатели напоминают, что в период сильных дождей в горной местности возрастает вероятность селевых выбросов, камнепадов и резкого подъема воды в горных реках.

Ранее в Гидрометцентре предупредили, что на востоке, юге, юго-востоке республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами, на востоке – осадки в виде дождя и снега, на юге, юго-востоке прогнозируются сильные дожди.