На Алматы обрушатся снегопады, ливни и град – штормовое предупреждение

В Алматы в предстоящую пятницу, 17 апреля 2026 года, ожидается резкое ухудшение погодных условий. В городе ожидаются ливни, грозы и град, а в горных районах – снегопады, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 16 апреля, со ссылкой на штормовое предупреждение проинформировали в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям южной столицы:

"17 апреля в Алматы временами ожидаются сильные дожди и грозы, днем возможен град. Ветер северо-западный, с порывами 15-20 м/с".

Также сообщается о снегопаде в горных районах мегаполиса.

"В горных районах Иле-Алатау, в том числе в горных зонах Медеуского и Бостандыкского районов, 17 апреля прогнозируются сильные осадки: дожди, снег, грозы. Днем возможны град и шквалистый ветер. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный. Порывы ветра составят 17-22 м/с, ночью местами усилятся до 23-28 м/с". Пресс-служба ДЧС Алматы

В связи с неблагоприятными погодными условиями жителям и гостям южной столицы рекомендуется отложить походы в горы.

При сильном ветре жителям не рекомендуется оставлять автомобили под деревьями.

При шквалистом усилении ветра в ДЧС рекомендуют:

ограничить выход из зданий (по возможности находиться в помещении);

если вы находитесь дома, плотно закрыть окна и двери;

со двора, открытых балконов и лоджий убрать предметы, которые могут нанести ущерб вашему жилью;

при ветре, находясь на улице, стараться укрыться в ближайшем подъезде или магазине;

не прятаться под рекламными щитами, деревьями, в недостроенных зданиях, а также у стен домов, так как возможно падение шифера и других кровельных материалов;

смертельно опасно при сильном ветре находиться под линиями электропередачи и подходить к оборванным электропроводам.

Материал по теме Когда в Астану, Алматы и Шымкент вернется настоящая весна – потеплеет и прекратятся осадки

Ранее стало известно, что в Алматы коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемых неблагоприятных погодных условий.