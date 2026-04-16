#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+10°
$
474.08
558.28
6.26
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+10°
$
474.08
558.28
6.26
Общество

На Алматы обрушатся снегопады, ливни и град – штормовое предупреждение

рука, град, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2026 16:11 Фото: pixabay
В Алматы в предстоящую пятницу, 17 апреля 2026 года, ожидается резкое ухудшение погодных условий. В городе ожидаются ливни, грозы и град, а в горных районах – снегопады, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 16 апреля, со ссылкой на штормовое предупреждение проинформировали в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям южной столицы:

"17 апреля в Алматы временами ожидаются сильные дожди и грозы, днем возможен град. Ветер северо-западный, с порывами 15-20 м/с".

Также сообщается о снегопаде в горных районах мегаполиса.

"В горных районах Иле-Алатау, в том числе в горных зонах Медеуского и Бостандыкского районов, 17 апреля прогнозируются сильные осадки: дожди, снег, грозы. Днем возможны град и шквалистый ветер. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный. Порывы ветра составят 17-22 м/с, ночью местами усилятся до 23-28 м/с".Пресс-служба ДЧС Алматы

В связи с неблагоприятными погодными условиями жителям и гостям южной столицы рекомендуется отложить походы в горы.

При сильном ветре жителям не рекомендуется оставлять автомобили под деревьями.

При шквалистом усилении ветра в ДЧС рекомендуют:

  • ограничить выход из зданий (по возможности находиться в помещении);
  • если вы находитесь дома, плотно закрыть окна и двери;
  • со двора, открытых балконов и лоджий убрать предметы, которые могут нанести ущерб вашему жилью;
  • при ветре, находясь на улице, стараться укрыться в ближайшем подъезде или магазине;
  • не прятаться под рекламными щитами, деревьями, в недостроенных зданиях, а также у стен домов, так как возможно падение шифера и других кровельных материалов;
  • смертельно опасно при сильном ветре находиться под линиями электропередачи и подходить к оборванным электропроводам.

, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2026 16:11
Когда в Астану, Алматы и Шымкент вернется настоящая весна – потеплеет и прекратятся осадки

Ранее стало известно, что в Алматы коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемых неблагоприятных погодных условий.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Динара Халдарова
Динара Халдарова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: