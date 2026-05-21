#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
471.77
547.25
6.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
471.77
547.25
6.6
Общество

Снег, заморозки до -3°С и сильные дожди одновременно ударят по Казахстану 21 мая

птица, ветка, снег, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2026 17:59 Фото: pixabay
Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящую пятницу, 22 мая 2026 года, опубликовали специалисты РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что сразу в семи регионах страны ночью ожидаются заморозки до -1-3°С:

  • на севере, востоке Костанайской области,
  • на западе, севере, востоке Акмолинской области,
  • на западе, севере Северо-Казахстанской области,
  • на западе, севере Павлодарской области,
  • на севере Карагандинской области,
  • на севере Восточно-Казахстанской области,
  • на севере области Абай.
"Большая часть республики будет находиться под влиянием северо-западного антициклона, в связи с чем на западе, северо-западе, севере, в центре Казахстана ожидается погода без осадков. Лишь на востоке, юге, юго-востоке республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами, на востоке – осадки в виде дождя и снега, на юге, юго-востоке прогнозируются сильные дожди. По республике ожидается усиление ветра, на западе, северо-западе, юге – с пыльной бурей, на юге, юго-востоке страны ожидаются град, шквал, на севере, северо-западе, юго-западе – туман".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

При этом пожарная опасность, как говорится в прогнозе, ожидается в ряде регионов:

  • высокая пожарная опасность – в Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях, в области Улытау, на севере, северо-востоке Мангистауской, на западе, северо-востоке, юге, в центре Костанайской, на западе Акмолинской, на западе, востоке Северо-Казахстанской, на юге, востоке Павлодарской, на западе, востоке Карагандинской, на севере, юге Туркестанской, на западе, в центре Кызылординской, на севере, востоке, в центре Жамбылской, в центре Восточно-Казахстанской областей, на востоке области Абай, на западе, севере, юге области Жетысу;
  • чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской, на юге Актюбинской, на западе Алматинской, Жамбылской, на севере, юге Карагандинской, на востоке Павлодарской областей, на западе Алматинской, на востоке области Жетысу, на востоке, в центре области Улытау, на востоке области Абай.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2026 17:59
Жара до +41 и сильные ливни: каким будет лето в Алматы

Ранее синоптики рассказали, что ждет Астану, Алматы и Шымкент 22-24 мая 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
сирень, зима, весна
18:22, 14 мая 2026
Шок-прогноз: снег, похолодание до -3°С и летняя жара +35°С одновременно ударят по Казахстану
ветка, заморозки
17:59, 18 мая 2026
Снег и заморозки вновь надвигаются на Казахстан
птица, ветки, снегопад
17:27, 13 мая 2026
Снег и заморозки вновь обрушатся на Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: Top Rank Boxing
19:10, Сегодня
Александр Усик прокомментировал слух о возвращении Ломаченко на ринг
Фото: qjl.kz
18:53, Сегодня
"Кайрат-Жастар" обыграл "Туран" в центральном матче 7-го тура Первой лиги
Фото: WTA
18:19, Сегодня
Макарова оценила шанс Рыбакиной стать первой ракеткой мира по итогам "Ролан Гаррос"
Елена Рыбакина
18:06, Сегодня
Трудная сетка: какие перспективы у Елены Рыбакиной на "Ролан Гаррос"-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: