Снег, заморозки до -3°С и сильные дожди одновременно ударят по Казахстану 21 мая

Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящую пятницу, 22 мая 2026 года, опубликовали специалисты РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что сразу в семи регионах страны ночью ожидаются заморозки до -1-3°С:

на севере, востоке Костанайской области,

на западе, севере, востоке Акмолинской области,

на западе, севере Северо-Казахстанской области,

на западе, севере Павлодарской области,

на севере Карагандинской области,

на севере Восточно-Казахстанской области,

на севере области Абай.

"Большая часть республики будет находиться под влиянием северо-западного антициклона, в связи с чем на западе, северо-западе, севере, в центре Казахстана ожидается погода без осадков. Лишь на востоке, юге, юго-востоке республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами, на востоке – осадки в виде дождя и снега, на юге, юго-востоке прогнозируются сильные дожди. По республике ожидается усиление ветра, на западе, северо-западе, юге – с пыльной бурей, на юге, юго-востоке страны ожидаются град, шквал, на севере, северо-западе, юго-западе – туман". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

При этом пожарная опасность, как говорится в прогнозе, ожидается в ряде регионов:

высокая пожарная опасность – в Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях, в области Улытау, на севере, северо-востоке Мангистауской, на западе, северо-востоке, юге, в центре Костанайской, на западе Акмолинской, на западе, востоке Северо-Казахстанской, на юге, востоке Павлодарской, на западе, востоке Карагандинской, на севере, юге Туркестанской, на западе, в центре Кызылординской, на севере, востоке, в центре Жамбылской, в центре Восточно-Казахстанской областей, на востоке области Абай, на западе, севере, юге области Жетысу;

– в Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях, в области Улытау, на севере, северо-востоке Мангистауской, на западе, северо-востоке, юге, в центре Костанайской, на западе Акмолинской, на западе, востоке Северо-Казахстанской, на юге, востоке Павлодарской, на западе, востоке Карагандинской, на севере, юге Туркестанской, на западе, в центре Кызылординской, на севере, востоке, в центре Жамбылской, в центре Восточно-Казахстанской областей, на востоке области Абай, на западе, севере, юге области Жетысу; чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской, на юге Актюбинской, на западе Алматинской, Жамбылской, на севере, юге Карагандинской, на востоке Павлодарской областей, на западе Алматинской, на востоке области Жетысу, на востоке, в центре области Улытау, на востоке области Абай.

Материал по теме Жара до +41 и сильные ливни: каким будет лето в Алматы

Ранее синоптики рассказали, что ждет Астану, Алматы и Шымкент 22-24 мая 2026 года.