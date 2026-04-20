Когда в Алматы придет настоящее тепло: синоптик назвал сроки

Жители Алматы ждут настоящего весеннего тепла после череды дождей и похолодания. Эксперт объяснил Zakon.kz, с чем связана нестабильная погода и когда в городе закрепится устойчивая теплая температура без резких перепадов.

В Алматы последние недели погода остается нестабильной: после кратковременного потепления в город вернулись дожди, похолодание и резкие перепады температур. На этом фоне у жителей мегаполиса возникает закономерный вопрос: когда же установится по-настоящему теплая весенняя погода без возвратов холода.

Редакция обратилась за разъяснениями к специалистам РГП "Казгидромет". Специалист рассказал, чего ждать от погоды в ближайшие недели, с чем связано недавнее похолодание и когда в южной столице наступит устойчивое тепло.

По словам ведущего инженера-синоптика филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулета Кисебаева, с климатической точки зрения весна в городе уже давно наступила.

"Город Алматы уже вступил в весну, так как произошел устойчивый переход температуры воздуха через ноль в конце февраля. Кроме того, после 15 марта температура воздуха уже перешагнула даже через +5 градусов, местами перескочила. Это означает, что мы вошли в полноценное весеннее состояние", – отметил он.

При этом, по словам специалиста, ожидания жителей связаны уже не с календарной, а с так называемой "комфортной" весной – когда температура поднимается до +25+30 градусов и становится предвестником летней жары.

В ближайшие дни, как сообщил синоптик, в Алматы ожидается постепенное потепление.

"В ближайшие дни в Алматы ожидается теплая погода без осадков, температура воздуха будет постепенно повышаться ночью от +5+7 до +11+13 градусов, днем тепло будет в пределах +21+26 градусов. Дождь с грозой ожидаются в период 23-25 апреля, но и в эти дни температура воздуха не сильно упадет: ночью около +8+13, днем +18+23 градуса тепла". Даулет Кисебаев

Говоря о причинах недавнего похолодания и проливных дождей, специалист подчеркнул, что такая погода для апреля является нормой.

"В период с 16 по 19 апреля текущего года в Алматы прошли обильные дожди количеством 61,4 мм при норме осадков за апрель 112 мм. До сегодняшнего дня выпало 88,4 мм из общей нормы за месяц. Данные осадки были вызваны выходом южного циклона и прохождением связанных с ним активных фронтальных разделов на юге и юго-востоке страны. Весной такие проливные дожди являются нормой, так как в переходные сезоны часто происходит резкая смена воздушных масс, также в силу орографических особенностей региона здесь часто обостряются атмосферные фронты, что приводит к затяжным осадкам", – отметил представитель Гидрометцентра.

В настоящее время, по его словам, погодные условия в городе определяет антициклон.

"В данный период в регионе господствует юго-западная периферия антициклона, что обеспечивает малооблачную, относительно теплую погоду с большим суточным ходом температуры воздуха". Даулет Кисебаев

При этом говорить о полном наступлении устойчивого тепла пока преждевременно.

"Согласно долгосрочным прогнозам на апрель-май, температура воздуха в апреле в Алматы ожидалась около нормы (норма +12,1°С), в мае температурные показатели будут немного выше нормы – примерно на 2 градуса. Про устойчивое тепло сказать сложно, так как весной происходит частая смена воздушных масс – как теплых, так и относительно холодных", – сказал синоптик.

Специалист также напомнил, что весна по своей природе остается переходным сезоном.

"Весна считается переходным сезоном от холодного к теплому. Весной нарастает суммарная радиация, в то же время меняется характер циркуляционных процессов. Часто повторяются северо-западные и западные вторжения воздушных масс, а также выход южных циклонов, что обеспечивает частые смены погодных условий". Даулет Кисебаев

Что касается температурных ориентиров, то устойчивое тепло формируется постепенно.

"В апреле быстро удлиняется день, солнце поднимается выше над горизонтом, происходит накопление тепла. В мае завершается весенний период и осуществляется переход к лету. Для мая характерны неустойчивая погода, неравномерное нарастание тепла и возвраты холодов после продолжительных теплых периодов. По многолетним данным, среднемесячная температура воздуха в мае в Алматы составляет около 17 градусов тепла", – разъяснил Даулет Кисебаев.

Осадки, по прогнозам, также сохранятся. В ближайший период дожди ожидаются в середине третьей декады апреля, а по долгосрочным прогнозам они будут идти часто в течение всего следующего месяца.

При этом пик прохладной и дождливой погоды уже остался позади.

"Холод, который наблюдался в период с 16 по 19 апреля, закончился. Сейчас в Алматы можно наблюдать относительно теплую погоду". Даулет Кисебаев

Говоря о сроках наступления по-настоящему стабильного тепла, синоптик отметил, что ориентироваться стоит на вторую половину мая:

"Май – это еще весенний месяц, хотя и его конец. Климатически он сопровождается большим количеством осадков. В начале месяца из-за частых северо-западных, северных и западных вторжений возможны ливни, грозы, усиление ветра, шквалы, град, а также понижение температуры до -3°С – заморозки на почве в отдельные дни. Можно предполагать, что погода перейдет ближе к летней, стабильно теплой – этого следует ожидать после 15 мая".

Таким образом, несмотря на уже наступившую климатическую весну, устойчивое тепло в Алматы, по прогнозам синоптиков, установится ближе ко второй половине мая – и до этого времени горожанам еще предстоит пережить традиционные для сезона перепады температуры и периоды дождей.

