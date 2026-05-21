"На нем нет живого места": стая собак причинила "адскую" боль пятилетнему ребенку в Уральске

В Уральске стая собак едва не разорвала пятилетнего ребенка. Пострадавший мальчик сейчас находится в больнице с тяжелыми травмами, передает Zakon.kz.

Как пишет 21 мая 2026 года издание "Мой город", шокирующий инцидент произошел пять дней назад. Пятилетний ребенок играл во дворе дома, когда на него внезапно набросилась целая стая бродячих животных. Окровавленного малыша из лап собак чудом успел вырвать сосед.

"На моем пятилетнем сыне буквально нет живого места: собаки сильно искусали ему бедро, разорвали спину, покусали руки и пальцы. Все его тело сейчас в ранах. К счастью, в тот момент крики услышал наш сосед. Он отбил сына у псов и принес его нам. Мы сразу же помчались в больницу. Сыну наложили восемь швов, сделали необходимые прививки", – рассказывает мама мальчика Назгуль Сандыбаева.

Сейчас искусанный ребенок находится под наблюдением медиков. По словам матери, врачи делают все возможное, и по сравнению с первыми сутками мальчику стало немного лучше. Однако травма и пережитый ужас нанесли огромный удар.

Женщина возмущена тем, что в мирное время дети не могут безопасно играть на детских площадках в собственных дворах. Она требует от акимата и ответственных служб немедленно заняться проблемой бродячих собак, пока не случилась непоправимая трагедия.

"Я пишу это не ради хайпа. Не хочу, чтобы другие родители пережили этот кошмар. То, что на пятилетнего ребенка напали сразу семь собак – уму непостижимо! Оказалось, это не первый случай. Нас постоянно атакуют бездомные псы. Сколько еще детей должно пострадать, чтобы акимат нас услышал? Безопасность детей должна быть превыше всего?", – заявила мать пострадавшего мальчика.

Узнать о состоянии мальчика не удалось. В управлении здравоохранения пока не предоставили комментариев по этому поводу.

В акимате Уральска сообщили, что работы по отлову, стерилизации, вакцинации, идентификации и временному содержанию безнадзорных животных проводятся в соответствии с Законом РК.

С начала апреля на территории города отловлено 283 безнадзорных животных. Из них 205 животных после стерилизации, вакцинации и идентификации были возвращены в естественную среду обитания. Еще 78 ранее идентифицированных животных прошли повторную вакцинацию. Их тоже вернули в ареал обитания.

"Отлов осуществляется гуманными методами, исключающими причинение вреда животным и угрозу для жизни и здоровья граждан. Работы проводятся на основании мониторинга мест скопления животных, а также обращений жителей", – подчеркнули в акимате.

Вместе с тем в акимате города призывают владельцев домашних животных соблюдать правила содержания и выгула питомцев, а также не допускать их бесконтрольного нахождения на улицах города.

По данным санитарно-эпидемиологической службы, в апреле было зарегистрировано пять случаев укусов. По обращениям граждан двух животных поместили на карантин. В акимате заверили, что работа в данном направлении продолжается.

Ранее сообщалось, что в Казахстане зафиксировано более 41 тысячи нападений бездомных животных на людей за год.