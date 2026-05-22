В аэропорт Астаны стянут спецтехнику и экстренные службы – предупреждение пассажирам
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Аэропорт Астаны сегодня, 22 мая 2026 года, обратился к пассажирам и гостям с предупреждением, сообщает Zakon.kz.
Согласно распространенному объявлению, 22 мая с 12:00 до 14:00 на территории Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев пройдут плановые учения по отработке действий при авиационном происшествии.
"В ходе учений аварийно-спасательная команда аэропорта совместно с ДЧС Астаны, пожарными подразделениями, оперативно-спасательным отрядом, Центром медицины катастроф, службой 103 и авиакомпаниями отработает взаимодействие и порядок совместных действий в экстренной ситуации. Во время проведения учений на территории аэропорта возможно присутствие специальной техники, пожарных расчетов и сотрудников экстренных служб", – говорится в сообщении.
Пассажиров и жителей города просят сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям. Аэропорт продолжает работу в штатном режиме.
Накануне, 21 мая 2026 года, в аэропорту Астаны проводили антитеррористические учения.
