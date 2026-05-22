Свежие продукты по доступным ценам: жителям Алматы напомнили, где и когда их можно купить

Акимат Алматы сегодня, 22 мая 2026 года, обратился к жителям и гостям южной столицы с важным напоминанием о ярмарках "выходного дня", сообщает Zakon.kz.

Власти отметили, что в городе продолжаются ярмарки "выходного дня", которые проводит СПК "Алматы" для обеспечения жителей доступными продуктами и стабилизации цен.

"На ярмарках представлена продукция производителей из Алматы, Алматинской и Восточно-Казахстанской областей. Ассортимент включает более 1000 наименований товаров... Ярмарки помогают жителям покупать свежие продукты по доступным ценам рядом с домом", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале акимата мегаполиса.

Жителям и гостям Алматы напомнили, что ярмарки проходят каждую субботу и воскресенье с 09:00 до 18:00 по адресам:

мкр. Казахфильм (Бостандыкский район);

ул. Рыскулбекова, 33/2 (Ауэзовский район);

пересечение улиц Мендыкулова и Бектурова (Медеуский район);

ул. Масанчи между Айтеке би и Гоголя (Алмалинский район);

мкр. Кулагер (Жетысуский район).

Также сообщается, что проводится модернизация ярмарок в мкр. Казахфильм и Ауэзовском районе – с обновлением инфраструктуры и улучшением условий для покупателей и продавцов.

С начала 2026 года реализовано 8,5 тыс. тонн продукции, а ярмарки посетили свыше 60 тыс. человек.

Новая торговая площадка в мкр. Кулагер Жетысуского района Алматы начала работу с 16 мая 2026 года.