Общество

Усиление полиции из трех регионов вызвало ажиотаж в Атырау

Атырау, полиция, ОПМ, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2026 10:57 Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова
Атырау вечером 21 мая буквально замер в пробках и тревожном ожидании. Центральные улицы города оказались переполнены патрульными автомобилями, а возле мест остановки транспорта начали собираться толпы водителей и прохожих. Ситуацию в нефтяной столице попытался выяснить Zakon.kz.

Появление полицейских экипажей с номерами других регионов сразу вызвало волну слухов и обсуждений в социальных сетях. Особенно быстро среди автомобилистов распространилась информация о возможных массовых проверках машин с иностранной регистрацией – так называемых "армянских" и "грузинских" автомобилей. В мессенджерах утверждалось, что рейды якобы направлены на массовые штрафы и возможные ограничения для таких транспортных средств.

На этом фоне также сообщалось, что сотрудники полиции проверяют документы, страховые полисы, наличие аптечек и огнетушителей. В результате на улицы города вышли сотни водителей, которые активно обсуждали дальнейшую судьбу таких автомобилей, а также вопросы их законности и страхования.

По неофициальным данным, в Атырау насчитывается более пяти тысяч автомобилей с иностранной регистрацией, большинство из которых зарегистрированы в Грузии и Армении.

Как стало известно, вечером в Атырау прибыли дополнительные силы полиции из Астаны, а также из Карагандинской и Костанайской областей.

Почему в крупнейший город Западного Казахстана стянули полицейских из трех регионов

В Департаменте полиции Атырауской области пояснили, что усиление связано с проведением регионального оперативно-профилактического мероприятия "Стоп-нарушения", которое проходит с 21 по 23 мая.

Старт операции был дан в ходе единого гарнизонного развода комплексных и приданных сил полиции.

"Главная цель усиления – профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка и повышение безопасности дорожного движения. Мероприятие направлено на оздоровление криминогенной обстановки, снижение уровня правонарушений, повышение правосознания граждан и формирование безопасной городской среды", – сообщили в пресс-службе Департамента полиции.

Также в ведомстве отметили, что особое внимание уделяется предотвращению правонарушений, недопущению провокаций и оперативному реагированию на любые инциденты и четкой координации действий всех подразделений и строгого соблюдения законности при проведении рейдовых мероприятий.

