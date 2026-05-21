Почему в крупнейший город Западного Казахстана стянули полицейских из трех регионов
Отмечается, что в настоящее время МВД перешло на формат проведения локальных точечных отработок в регионах.
Прямо сейчас такие мероприятия активно проходят в Актюбинской области.
"Для максимальной эффективности привлечены дополнительные силы и средства подразделений патрульной полиции Астаны, Карагандинской и Костанайской областей. Ранее аналогичные целевые отработки уже доказали свою эффективность в городах Алматы и Шымкент, а также в Алматинской, Карагандинской и Туркестанской областях. Практика показывает, что концентрация сил позволяет оперативно выявлять самых злостных нарушителей", – отметила старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД РК Гульнур Кудайбергенова.
По данным ведомства, всего за два дня локальных отработок в Актобе пресечено 1351 нарушение правил дорожного движения (ПДД).
Особое внимание уделено грубым нарушениям, которые напрямую влияют на аварийность и несут угрозу жизни граждан.
В частности за два дня выявлено:
- 11 фактов управления транспортом в состоянии опьянения;
- 1 факт немедицинского потребления наркотических и психотропных веществ;
- 47 человек задержаны за управление автомобилем без водительских прав;
- 5 опасных выездов на встречную полосу движения;
- 20 фактов проезда на запрещающий сигнал светофора.
Кроме того, пресечены системные нарушения, создающие аварийные ситуации на дорогах:
- 56 автомобилей передвигались без государственных регистрационных номерных знаков;
- 1 водитель использовал подложные номера;
- 208 транспортных средств не отвечали требованиям технических регламентов;
- а еще 180 – не прошли обязательный техосмотр;
- 150 водителей игнорировали ремни безопасности;
- 65 – отвлекались во время езды на сотовые телефоны.
Также сообщается, что к ответственности привлечены и пешеходы. Зафиксировано 66 нарушений правил дорожного движения с их стороны.
По итогам двух дней мероприятия на специализированные штрафные стоянки водворено 110 единиц автотранспорта, из них 11 автомобилей с иностранным учетом, а также 41 транспортное средство, у которых изъяты государственные регистрационные номерные знаки за различные нарушения.
В ведомстве подчеркнули, что точечные локальные отработки будут продолжены и в других регионах страны.
МВД еще раз напоминает всем участникам движения о соблюдении ПДД.
Ранее в МВД назвали причину массовых обысков и задержаний, которые прошли в ряде регионов Казахстана.