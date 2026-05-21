Почему в крупнейший город Западного Казахстана стянули полицейских из трех регионов

Министерство внутренних дел (МВД) Казахстана продолжает масштабную работу по обеспечению дорожной и общественной безопасности, а также снижению аварийности на дорогах страны. Об этом 21 мая 2026 года заявили в пресс-службе ведомства, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что в настоящее время МВД перешло на формат проведения локальных точечных отработок в регионах.

Прямо сейчас такие мероприятия активно проходят в Актюбинской области.

"Для максимальной эффективности привлечены дополнительные силы и средства подразделений патрульной полиции Астаны, Карагандинской и Костанайской областей. Ранее аналогичные целевые отработки уже доказали свою эффективность в городах Алматы и Шымкент, а также в Алматинской, Карагандинской и Туркестанской областях. Практика показывает, что концентрация сил позволяет оперативно выявлять самых злостных нарушителей", – отметила старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД РК Гульнур Кудайбергенова.

По данным ведомства, всего за два дня локальных отработок в Актобе пресечено 1351 нарушение правил дорожного движения (ПДД).

Особое внимание уделено грубым нарушениям, которые напрямую влияют на аварийность и несут угрозу жизни граждан.

В частности за два дня выявлено:

11 фактов управления транспортом в состоянии опьянения;

1 факт немедицинского потребления наркотических и психотропных веществ;

47 человек задержаны за управление автомобилем без водительских прав;

5 опасных выездов на встречную полосу движения;

20 фактов проезда на запрещающий сигнал светофора.

Кроме того, пресечены системные нарушения, создающие аварийные ситуации на дорогах:

56 автомобилей передвигались без государственных регистрационных номерных знаков;

1 водитель использовал подложные номера;

208 транспортных средств не отвечали требованиям технических регламентов;

а еще 180 – не прошли обязательный техосмотр;

150 водителей игнорировали ремни безопасности;

65 – отвлекались во время езды на сотовые телефоны.

Также сообщается, что к ответственности привлечены и пешеходы. Зафиксировано 66 нарушений правил дорожного движения с их стороны.

По итогам двух дней мероприятия на специализированные штрафные стоянки водворено 110 единиц автотранспорта, из них 11 автомобилей с иностранным учетом, а также 41 транспортное средство, у которых изъяты государственные регистрационные номерные знаки за различные нарушения.

В ведомстве подчеркнули, что точечные локальные отработки будут продолжены и в других регионах страны.

МВД еще раз напоминает всем участникам движения о соблюдении ПДД.

