Общество

Дожди с переходом в снег и жара до +35°С: синоптики сделали новое заявление о погоде в Казахстане

лето, зима, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2026 11:22 Фото: сгенерировано с помощью ИИ
Казахстан в ближайшие три дня ждут погодные качели: от дождей с переходом в снег до изнуряющей 35-градусной жары, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в прогнозе на 23-25 мая 2026 года, который предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет":

"На севере, юге, юго-западе Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды – прогнозируются дожди с грозами, а на востоке страны ночью сохраняются осадки (дожди, снег)".

Синоптики уточнили, что:

  • 23 мая в Туркестанской, Алматинской, Жамбылской областях пройдут сильные дожди, выпадение града и шквалистый ветер.
  • 24-25 мая ночью в горных районах юго-востока возможен переход дождя в снег.
  • На остальной территории погода преимущественно без осадков.
"По республике ожидается усиление ветра, на юге – с пыльными бурями, в ночные и утренние часы – туманы".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Согласно прогнозу, ночью на северо-востоке, востоке, в центре страны ожидаются заморозки -1-3°С.

По Казахстану ожидается постепенное повышение температуры воздуха днем:

  • на западе – до +28+35°С,
  • на севере, в центре – до +20+32°С,
  • на востоке – до +17+25°С,
  • на юге – до +22+35°С,
  • на юго-востоке – до +20+28°С.

Ранее синоптики рассказали, каким будет лето-2026 в Казахстане. Отмечалось, что страну ждут адская жара до +45°C и проливные дожди. Подробнее – здесь.

