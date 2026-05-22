Дожди с переходом в снег и жара до +35°С: синоптики сделали новое заявление о погоде в Казахстане
Фото: сгенерировано с помощью ИИ
Казахстан в ближайшие три дня ждут погодные качели: от дождей с переходом в снег до изнуряющей 35-градусной жары, сообщает Zakon.kz.
Об этом говорится в прогнозе на 23-25 мая 2026 года, который предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет":
"На севере, юге, юго-западе Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды – прогнозируются дожди с грозами, а на востоке страны ночью сохраняются осадки (дожди, снег)".
Синоптики уточнили, что:
- 23 мая в Туркестанской, Алматинской, Жамбылской областях пройдут сильные дожди, выпадение града и шквалистый ветер.
- 24-25 мая ночью в горных районах юго-востока возможен переход дождя в снег.
- На остальной территории погода преимущественно без осадков.
"По республике ожидается усиление ветра, на юге – с пыльными бурями, в ночные и утренние часы – туманы".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Согласно прогнозу, ночью на северо-востоке, востоке, в центре страны ожидаются заморозки -1-3°С.
По Казахстану ожидается постепенное повышение температуры воздуха днем:
- на западе – до +28+35°С,
- на севере, в центре – до +20+32°С,
- на востоке – до +17+25°С,
- на юге – до +22+35°С,
- на юго-востоке – до +20+28°С.
