Дожди с переходом в снег и жара до +35°С: синоптики сделали новое заявление о погоде в Казахстане

Казахстан в ближайшие три дня ждут погодные качели: от дождей с переходом в снег до изнуряющей 35-градусной жары, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в прогнозе на 23-25 мая 2026 года, который предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет": "На севере, юге, юго-западе Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды – прогнозируются дожди с грозами, а на востоке страны ночью сохраняются осадки (дожди, снег)". Синоптики уточнили, что: 23 мая в Туркестанской, Алматинской, Жамбылской областях пройдут сильные дожди, выпадение града и шквалистый ветер .

в Туркестанской, Алматинской, Жамбылской областях пройдут . 24-25 мая ночью в горных районах юго-востока возможен переход дождя в снег .

ночью в горных районах юго-востока возможен . На остальной территории погода преимущественно без осадков. "По республике ожидается усиление ветра, на юге – с пыльными бурями, в ночные и утренние часы – туманы". Пресс-служба РГП "Казгидромет" Согласно прогнозу, ночью на северо-востоке, востоке, в центре страны ожидаются заморозки -1-3°С. По Казахстану ожидается постепенное повышение температуры воздуха днем: на западе – до +28+35°С ,

, на севере, в центре – до +20+32°С ,

, на востоке – до +17+25°С ,

, на юге – до +22+35°С ,

, на юго-востоке – до +20+28°С.

