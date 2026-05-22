SMS вместо автодозвона: в Казахстане изменят правила оказания услуг связи

Сегодня, 22 мая 2026 года, председатель Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента Асхат Аймагамбетов поделился хорошей новостью касательно проблемы автодозвона в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Депутат напомнил, что на пленарном заседании Мажилиса и на заседании комитета поднимал перед министром вопрос автодозвона, инициировали поправки в закон.

"Есть результат. Сейчас вносятся изменения в Правила оказания услуг связи. Согласно новым нормам, уведомления о пропущенных звонках будут приходить абонентам исключительно в виде SMS-сообщений. Никаких навязчивых повторных звонков от роботов", – написал Аймагамбетов в своем Telegram-канале в пятницу.

Кроме того, как отметил мажилисмен, в рамках законопроекта рассматриваются специальные поправки, запрещающие генерацию неразрешенного трафика.

В доказательство своих слов Аймагамбетов опубликовал фотографию документа, который получил от Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития (МИИЦР) РК.

"В настоящее время указанный проект приказа дорабатывается в соответствии с замечаниями и предложениями Министерства юстиции РК", – следует из документа, который подписал вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Досжан Мусалиев.

Автодозвон – функция, которая позволяет операторам сотовой связи автоматически перезванивать звонившему, если он не дозвонился до нужного абонента.

13 мая 2026 года стало известно, что в Казахстане могут отменить автодозвон. Соответствующий вопрос подняли на пленарном заседании Мажилиса. Депутат Асхат Аймагамбетов заявил, что автодозвон часто мешает гражданам. В ответ заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев отметил, что Министерство ИИ будет рассматривать эту норму.