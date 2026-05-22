Мошенники выбирают их чаще всего: в АФМ назвали главную группу риска

Руководитель управления превенции Агентства по финансовому мониторингу Медет Несипбек 22 мая 2026 года после форума "АФМ online 2026" – "Тренинг по финансовой безопасности" рассказал, кто чаще всего становится жертвой мошенников, передает корреспондент Zakon.kz.

Он рассказал, что форум организовали специально для взрослого населения и пенсионеров, поскольку анализ уголовных дел по мошенничествам и финансовым пирамидам показал, что чаще всего на подобные схемы попадаются люди старше 45 лет – учителя, врачи, рабочие и пенсионеры.

"Сегодня мы как раз собрали эту целевую аудиторию, чтобы разъяснить и объяснить новые подходы мошенников. Поскольку пенсионерам, например, очень тяжело определить, как работают дипфейки, голосовые подделки и в целом современные схемы обмана, мы провели для них тренинг по финансовой безопасности, чтобы они могли в первую очередь обезопасить себя и понимали, как противостоять мошенническим схемам", – озвучил Медет Несипбек.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Спикер поделился, что на сегодняшний день очень популярна схема, когда человек посещает поликлинику, а затем ему звонит мошенник, представляясь сотрудником медучреждения.

"Говорят, что якобы забыли где-то зарегистрировать человека или нужно подтвердить какие-то данные. После этого приходит SMS с кодом, который человек диктует мошенникам. Далее на него оформляется кредит или иным способом похищаются данные. Сегодня мы также продемонстрировали один из новых методов – распространение фейковых QR-кодов. Мы специально расклеили их на видных местах перед зданием. Людям предлагалось получить фотографии с мероприятия, перейдя по QR-коду. Многие не стали этого делать, но около 200 человек все же оставили свои данные. Таким образом мошенники могут собирать контактную информацию – номера телефонов, WhatsApp, e-mail и другие сведения, которые потом используются в преступных схемах", – продолжил он.

С его слов, есть еще одна проблема – пенсионеры и люди старшего поколения не доверяют правоохранительным органам, когда им пытаются объяснить, что они столкнулись с мошенничеством.

"Они больше верят мошенникам, потому что их предложения кажутся очень заманчивыми. Желание быстро заработать нередко перевешивает здравый смысл. Поэтому сегодня мы как раз и объясняли, насколько важно критическое мышление. Не важно, взрослый человек или студент – каждый должен понимать, что сейчас любой мошенник может воспользоваться слабостью человека", – сказал Медет Несипбек.

Также он рассказал, что делать человеку, если тот уже продиктовал код мошенникам. По его словам, в первую очередь не нужно принимать решения в спешке. В АФМ напомнили о "правиле 10 минут": если на человека давят и требуют срочно что-то сделать, необходимо взять паузу хотя бы на 10 минут и все перепроверить.



"Если человек уже продиктовал код, например, код 1414, то нужно срочно заблокировать банковские карты и счета. Также желательно заранее подключить функцию "Стоп-кредит" через eGov. Тогда даже если мошенники попытаются оформить кредит, банк обязан будет учитывать запрет клиента. Если данные карты уже утекли, нужно немедленно заблокировать ее и предупредить знакомых, что ваши контакты могли попасть к мошенникам. Если от вашего имени начнут писать сообщения или просить деньги, близкие уже будут понимать, что это может быть обман", – дополнил спикер.

Кроме того, он обратил внимание, что, по данным МВД, только за 2025 год было зарегистрировано более 20 тыс. уголовных дел по фактам мошенничества, в том числе интернет-мошенничества и преступлений, связанных с дипфейками.

Cегодня в Астане прошел форум "АФМ online 2026" – "Тренинг по финансовой безопасности". Темой обсуждения стали меры борьбы с интернет-мошенничеством, а также финансовые пирамиды, цифровая гигиена и дипфейки. Трансляцию форума можно посмотреть на YouTube-канале "PRG".