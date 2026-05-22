За рекламу сомнительных криптопроектов предлагают наказывать штрафом в Казахстане

Руководитель управления превенции Агентства по финансовому мониторингу Медет Несипбек после форума "АФМ online 2026" – "Тренинг по финансовой безопасности" рассказал о планах ввести административную ответственность за вовлечение казахстанцев в финпирамиды, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, сейчас среди финансовых пирамид особенно распространены псевдоинвестиционные и криптопроекты.

"Люди старшего поколения чаще всего не понимают, как работают инвестиции, и этим пользуются мошенники. Они обещают быструю доходность и легкий заработок, ничего не делая. Люди хотят быстро приумножить деньги, особенно понимая, что уже не смогут много работать физически, и поэтому попадаются на такие уловки", – сказал Медет Несипбек.

Он также подтвердил, что сейчас часто бывает, что люди не сразу понимают, что стали жертвами мошенников.

"Особенно это касается финансовых пирамид. Даже когда уже возбуждены уголовные дела, организаторы продолжают убеждать вкладчиков, что это якобы просто проверка и скоро выплаты продолжатся. Люди продолжают верить. Именно поэтому 30 декабря 2025 года был подписан закон о профилактике, который дал Агентству по финансовому мониторингу дополнительные полномочия в части проведения профилактической работы. Теперь мы можем приглашать людей, которые на постоянной основе занимаются деятельностью по призыву к вложениям в какие-то криптопроекты, и проводить с ними профилактические беседы, объясняя последствия", – продолжил спикер.

С его слов, речь идет о проектах и организациях, которые официально не зарегистрированы, имеют сомнительный статус и не обладают подтвержденной доходностью, однако создают впечатление высокоэффективного проекта с высоким заработком.

"Мы тоже не стоим на месте. Благодаря новым профилактическим мерам мы пытаемся бороться с этим. Мы будем уравнивать шансы и убеждать людей, что они вкладываются в сомнительные проекты. Даже сейчас в Алматы идет судебный процесс, где вкладчики до сих пор не верят, что вложились в финансовую пирамиду. Они уверены, что все равно получат свои квартиры, машины или обещанный доход. Очень сложно переубедить человека, когда он уже поверил в красивую историю", – продолжил Медет Несипбек.

Спикер также поделился, что сейчас активно продвигается инициатива, чтобы привлекать к административной ответственности лиц, которые, несмотря на профилактические беседы, продолжают вовлекать людей в сомнительные схемы.

"Когда человек вовлекает других лиц, финансовая пирамида активно разрастается. Если мы будем пресекать это уже на начальном уровне, то, предполагаем, сможем уменьшить количество вовлекаемых лиц, а вместе с этим сократится и число пострадавших. Что касается финансовых пирамид, то за последние полтора года было начато более 100 досудебных расследований. Масштабы действительно большие. Если люди сами не будут понимать, что нельзя вкладываться, то наши усилия тоже будут менее полезны", – резюмировал спикер.

Кроме того, он рассказал, что сейчас финансовые пирамиды все реже распространяются через таргетированную рекламу.

"Сейчас мошенники действуют через узкие круги общения. Я даже иногда в кафе вижу, как группы людей раздают листовки и что-то обсуждают – это уже становится основной площадкой (для вербовки участников. – Прим. ред.) для финансовых пирамид. Последние отошли от классических схем матричных пирамид, когда нужно приглашать людей и вкладывать деньги. Они сейчас активно ушли в криптовалюту. Люди часто не понимают, как это работает, но все равно вкладываются", – дополнил Медет Несипбек.

По его словам, один из главных признаков финансовой пирамиды – отсутствие официальной регистрации компании. Также насторожить должны обещания дохода за привлечение новых людей, непрозрачная схема заработка с большим количеством сложных терминов и гарантии высокой доходности за короткий срок. Он подчеркнул, что в реальном бизнесе дохода в 100% или 200% за короткое время не бывает.

Cегодня в Астане прошел форум "АФМ online 2026" – "Тренинг по финансовой безопасности". Темой обсуждения стали меры борьбы с интернет-мошенничеством, а также финансовые пирамиды, цифровая гигиена и дипфейки. Трансляцию форума можно посмотреть на YouTube-канале "PRG".