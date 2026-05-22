Общество

На Алматы обрушатся ливни, в Астану вернутся заморозки, а Шымкент ждет жара до +27°С

зонтики, капли дождя, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2026 15:50 Фото: pixabay
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 23, 24 и 25 мая 2026 года по трем крупнейшим мегаполисам страны. Из него следует, что в Астану вернутся заморозки, на Алматы обрушатся ливни, а Шымкент ждет жара до +27°С, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 23 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, на поверхности почвы заморозки -1°С, днем +21+23°С.
  • 24 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +23+25°С.
  • 25 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +26+28°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 23 мая: переменная облачность, ночью дождь, временами сильный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +16+18°С.
  • 24 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +20+22°С.
  • 25 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +21+23°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 23 мая: переменная облачность, ночью дождь, гроза, шквал. Ветер северо-восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +25+27°С.
  • 24 мая: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +23+25°С.
  • 25 мая: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +24+26°С.

Прогноз погоды на июнь-2026: Астану ждут дожди, Алматы – град, а в Шымкенте будет +46°С

Ранее синоптики заявили, что Казахстан в ближайшие три дня ждут погодные качели: от дождей с переходом в снег до изнуряющей 35-градусной жары. Подробнее о погоде на 23-25 мая 2026 года – по ссылке.

