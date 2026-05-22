На Алматы обрушатся ливни, в Астану вернутся заморозки, а Шымкент ждет жара до +27°С

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 23, 24 и 25 мая 2026 года по трем крупнейшим мегаполисам страны. Из него следует, что в Астану вернутся заморозки, на Алматы обрушатся ливни, а Шымкент ждет жара до +27°С, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 23 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, на поверхности почвы заморозки -1°С, днем +21+23°С.

24 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +23+25°С.

25 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +26+28°С. Прогноз погоды по Алматы 23 мая: переменная облачность, ночью дождь, временами сильный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +16+18°С.

24 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +20+22°С.

25 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +21+23°С. Прогноз погоды по Шымкенту 23 мая: переменная облачность, ночью дождь, гроза, шквал. Ветер северо-восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +25+27°С.

24 мая: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +23+25°С.

25 мая: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +24+26°С.

