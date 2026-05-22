В одном из спальных районов Алматы вскрывают асфальт: названа причина

В Алматы во дворах мкр. Орбита-3 начались работы по замене сетей, сообщает Zakon.kz.

В коммунальном предприятии "Алматы Су" 22 мая 2026 года рассказали, что в рамках инвестиционной программы начата реализация комплекса работ по реконструкции водопроводных и канализационных сетей в различных районах города.

Так, с целью замены изношенных сетей начата реконструкция дворовой канализационной сети в мкр. Орбита-3, №1, №2, №3, №4 и №7а.

"На каждом участке размещен паспорт объекта, в котором указаны сроки работ, контактные данные ответственных лиц", – говорится в сообщении.

Жителей просят отнестись с пониманием к временным неудобствам.

