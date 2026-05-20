В Алматы на 2,5 месяца ограничат движение из-за замены теплосетей 30-летней давности

В Алматы на 2,5 месяца ограничат движение на участке ул. Рабиги Сыздык для замены теплосетей 30-летней давности, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным ТОО "Алматинские тепловые сети", в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону в Ауэзовском районе города заменят около 300 метров теплотрассы, введенной в эксплуатацию в 1991 году.

В связи с этим будет ограничено движение автотранспорта по ул. Рабиги Сыздык в мкр. Мамыр:

с 21 мая по 31 июля 2026 года – на участке ул. Рабиги Сыздык от дома № 12 мкр. Мамыр-2 с переходом на дворовую территорию до дома № 25 мкр. Мамыр-3;

с 26 мая по 31 июля 2026 года – на участке ул. Рабиги Сыздык от ул. Бауыржана Момышулы до дома № 12 мкр. Мамыр-1.

Известно, что движение будет ограничено в обоих направлениях.

Жителей и гостей города попросили проявить понимание к временным неудобствам.

Также в обращении сказано, что в период проведения реконструкции подача горячего водоснабжения потребителям будет сохранена.

