Общество

В Минтруда сделали срочное предупреждение для иностранцев в Казахстане

Эмигранты, эмиграция, мигранты, миграция, иммигранты, иммиграция, приезжий, приезжие, репатриация, репатрианты, кандас, кандасы, паспорт гражданина РК, документы, паспорт РК, паспорт Казахстана, паспорт Республики Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2026 17:21 Фото: Zakon.kz
В Казахстане продолжат работу по предупреждению незаконного посредничества при прохождении оценки миграционного потенциала. Об этом сегодня, 22 мая 2026 года, заявили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК, сообщает Zakon.kz.

Ведомство обращает внимание на случаи оказания отдельными лицами платных посреднических услуг иностранным гражданам при прохождении критериальной оценки миграционного потенциала.

"Процедура оценки проводится исключительно в индивидуальном порядке и направлена на объективное определение адаптационного, профессионального и интеграционного потенциала заявителя. Прохождение оценки предусматривает личное участие иностранного гражданина без привлечения посредников. Любые попытки вмешательства в процедуру, включая предоставление готовых ответов, сопровождение во время прохождения оценки или обещания "гарантированного" результата за денежное вознаграждение, противоречат установленным правилам", – предупредили в пресс-службе МТСЗН РК в пятницу.

Особое внимание, как отметили в Минтруда, уделяется вопросам обеспечения прозрачности и объективности всех процедур, а также предупреждению случаев введения иностранных граждан в заблуждение.

"Передача персональных данных третьим лицам и обращение к неофициальным посредникам могут повлечь определенные правовые риски".Пресс-служба МТСЗН РК

В связи с этим иностранным гражданам рекомендуют пользоваться только официальными источниками информации и проходить все этапы оценки самостоятельно в соответствии с действующими требованиями.

"Результаты формируются на основании индивидуальных данных и уровня подготовки заявителя".Пресс-служба МТСЗН РК

Работа по выявлению и пресечению нарушений в данной сфере, как заверили в Минтруда, будет продолжена в рамках действующего законодательства РК.

Разъяснены налоговые правила для нерезидентов в Казахстане

30 апреля 2026 года Касым-Жомарт Токаев подписал указ о совершенствовании миграционной политики.

