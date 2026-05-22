Новые методы взыскания алиментов хотят ввести в Астане

Прокурор столичного управления по надзору за законностью исполнительного производства прокуратуры Серик Бегежанов на брифинге в Астане 22 мая 2026 года рассказал, сколько денег задолжали детям по алиментам в Астане, передает корреспондент Zakon.kz.

Серик Бегежанов отметил, что рассматривается внедрение нового формата работы по взысканию алиментов.

"Она будет ориентирована не только на применение мер принудительного характера, но и на устранение причин возникновения задолженности. Предлагаемый подход предусматривает усиление профилактической работы, применение психологических механизмов воздействия, социальное сопровождение проблемных семей, а также мотивацию должников к официальному трудоустройству и формированию ответственного родительства", – пояснил спикер.

Интеграция элементов психологии в сферу исполнительного производства, по его словам, позволит более эффективно воздействовать на причины уклонения от уплаты алиментов и снижать количество проблемных производств.

В целом, по его данным, за последние пять лет к административной и уголовной ответственности привлечены 667 должников, допустивших систематическую неуплату алиментов.

"В результате принятых мер взыскано 2,5 млрд тенге задолженности, а также передана взыскателям 331 единица имущества должников в счет погашения долговых обязательств. Благодаря проведенной работе защищены права порядка 15 тыс. несовершеннолетних детей. Только в текущем году по ст. 139 УК РК "Неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей" начато 26 досудебных расследований, при этом три должника уже привлечены к уголовной ответственности", – добавил он.

Спикер напомнил, что за уклонение от уплаты алиментов законодательством предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность вплоть до лишения свободы сроком до двух лет.

22 апреля 2026 года депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов сообщил, что более 300 тыс. казахстанских детей нуждаются в алиментах.