#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+11°
$
470.8
545.99
6.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+11°
$
470.8
545.99
6.6
Общество

Водитель автобуса в Алматы не захотел помочь инвалиду

Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2026 05:00 Фото: пресс-служба акимата Алматы
24 мая водитель автобуса №67 в городе Алматы отказался выдвинуть пандус для пассажира на инвалидной коляске, сообщает Zakon.kz.

Об этом в социальной сети Threads рассказала сестра алматинца с инвалидностью. С ее слов, у брата инвалидность I группы.

Обратившись к водителю с просьбой выдвинуть пандус, девушка услышала от него отказ.

"А почему я? Попросите кого-нибудь", – ответил он ей.

Девушка недоумевает, для чего тогда автобусы оборудованы пандусами, если водители отказываются помогать людям с инвалидностью.

"Итак дороги и инфраструктура у нас мало оснащены для таких людей, так еще и помочь никто не может. Очень больно сталкиваться с таким равнодушием", – отметила она.
Автобусы Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2026 05:00

Фото: Threads/ainura20.03

В комментариях автору публикации посоветовали обратиться с жалобой через cервис eOtinish.

"Водители обязаны выходить и опускать пандус. Видела в ролике, когда автобусные парки хвалились покупкой этих автобусов", – поддержали ее другие комментаторы.

Ранее выяснилось, что каждую неделю в Алматы фиксируют около 800 жалоб на общественный транспорт. Горожане чаще всего недовольны длительным ожиданием автобусов, состоянием салонов, отсутствием работающих кондиционеров и поведением водителей.

20 мая глава Управления организации дорожного движения и пассажирского транспорта города Ержан Диханбаев подробно рассказал о том, как власти пытаются решить поступающие претензии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Алматы, автобус, водитель, нападение, драка
11:04, 11 апреля 2024
В Алматы снова напали на водителя автобуса
В автобусах Алматы появятся перегородки для водителей
15:16, 22 января 2024
В автобусах Алматы появятся перегородки для водителей
Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы
15:26, 11 августа 2025
"Пошел отсюда!": в Алматы водитель автобуса напал на пассажира
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Чемпион UFC Том Аспиналл назвал &quot;ограблением&quot; остановку боя Усик – Верхувен
05:16, Сегодня
Чемпион UFC Том Аспиналл назвал "ограблением" остановку боя Усик – Верхувен
Победитель Almaty Open Карен Хачанов успешно стартовал на &quot;Ролан Гаррос&quot;
04:49, 25 мая 2026
Победитель Almaty Open Карен Хачанов успешно стартовал на "Ролан Гаррос"
Американский нападающий Тайс Томпсон подписал новое соглашение с &quot;Барысом&quot;
04:18, 25 мая 2026
Американский нападающий Тайс Томпсон подписал новое соглашение с "Барысом"
&quot;Мы не рабы&quot;: Ига Швёнтек выступила против введения штрафов за снятие с турниров
03:50, 25 мая 2026
"Мы не рабы": Ига Швёнтек выступила против введения штрафов за снятие с турниров
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: