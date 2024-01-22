В автобусах Алматы появятся перегородки для водителей

В новых автобусах Алматы появятся перегородки, отделяющие водителей от пассажиров, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Об этом рассказал руководитель Управления городской мобильности Алматы Сагындык Телибаев.

"Когда мы закупаем новые автобусы, мы уже предусматриваем перегородку между водителем и пассажирами. Что касается "тревожных кнопок" – это технический момент. Мы сейчас рассматриваем, если это будет возможно сделать, то, конечно, сделаем", – заявил Сагындык Телибаев на встрече с журналистами 22 января 2024 года.

22 декабря 2023 года в Алматы произошло ДТП с участием автобуса: неуправляемый автобус допустил наезд на людей, находившихся возле остановки, а также столкновение с четырьмя автомобилями. В результате аварии три человека погибли на месте до приезда бригады скорой помощи.

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Позднее очевидцы рассказали, что один из пассажиров маршрута напал на водителя. За рулем автобуса была женщина, которая от удара потеряла сознание и управление над транспортом.

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13 января 2024 года МВД предложило установить во всех автобусах "тревожные кнопки".