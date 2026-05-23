Уникальное явление на востоке Казахстана: предгорья превратились в "золотое море"
Специалисты с радостью отмечают, что в предгорьях горы Тарбагатай наступил момент массового цветения цветов золотистого цвета, придающего природе невероятный шарм.
Это растение купальница Алтайская (Trollius altaicus). Стебель простой, редко разветвленный, высотой до 80-90 см. Надземные корневые листья сидячие. Пальчатая форма, собранная в сустав высотой 25-30 см. Цветки шаровидные, оранжевые или золотисто-желтые, снаружи иногда розовые, широко яйцевидные, крупные, до 5 см в диаметре, слегка ажурные.
Растение цветет с середины мая до середины июня.
Начальник отдела науки, информации и экологического мониторинга Баян Садакова уточнила, что с незапамятных времен эту "солнечную энергию" используют в народной медицине.
Материал по теме
Ранее сообщалось, что с помощью фотоловушек на территории Иле-Алатауского государственного национального природного парка был зафиксирован постоянный маршрут передвижения тянь-шаньского бурого медведя, занесенного в Красную книгу Казахстана.