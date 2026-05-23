#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+16°
$
470.8
545.99
6.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+16°
$
470.8
545.99
6.6
События

Уникальное явление на востоке Казахстана: предгорья превратились в "золотое море"

Купальница Алтайская, цветок, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2026 12:56 Фото: pexels
Государственный национальный природный парк (ГНПП) "Тарбагатай" показал удивительные кадры, как купальница Алтайская окрасила предгорья заповедника в золотой цвет, сообщает Zakon.kz.

Специалисты с радостью отмечают, что в предгорьях горы Тарбагатай наступил момент массового цветения цветов золотистого цвета, придающего природе невероятный шарм.

Это растение купальница Алтайская (Trollius altaicus). Стебель простой, редко разветвленный, высотой до 80-90 см. Надземные корневые листья сидячие. Пальчатая форма, собранная в сустав высотой 25-30 см. Цветки шаровидные, оранжевые или золотисто-желтые, снаружи иногда розовые, широко яйцевидные, крупные, до 5 см в диаметре, слегка ажурные.

Растение цветет с середины мая до середины июня.

Начальник отдела науки, информации и экологического мониторинга Баян Садакова уточнила, что с незапамятных времен эту "солнечную энергию" используют в народной медицине.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2026 12:56
13 мая в мире празднуют День одуванчика: в Казахстане же безобидный цветок может стоить как квартира

Ранее сообщалось, что с помощью фотоловушек на территории Иле-Алатауского государственного национального природного парка был зафиксирован постоянный маршрут передвижения тянь-шаньского бурого медведя, занесенного в Красную книгу Казахстана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Как чайка лишилась лягушки на обед: уникальные кадры показали в нацпарке &quot;Бурабай&quot;
15:09, 16 сентября 2024
Как чайка лишилась лягушки на обед: уникальные кадры показали в нацпарке "Бурабай"
орел, водопой
11:19, 21 апреля 2026
Такое увидишь не каждый день: краснокнижный орел принял "ванну" у водопоя в уникальном заповеднике Казахстана
стервятник и джейраны на Чарыне
16:58, 20 августа 2025
Уникальное видео сняли на Чарыне: два редких и разных животных в одном кадре
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Греко-римская борьба
12:38, Сегодня
Кыргызский борец всухую одолел казахстанца Минко и лишил его финала чемпионата Азии
Греко-римская борьба
12:15, Сегодня
Алихан Дурсунов может взять реванш у узбекского палуана в финале чемпионата Азии
Самирхон Абабакиров
12:00, Сегодня
Таеквондист из Казахстана Абабакиров стал обладателем "бронзы" чемпионата Азии
Греко-римская борьба
11:53, Сегодня
Казахстанец Ибрахим разгромил узбекского борца и вышел в финал чемпионата Азии к кыргызу
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: