Насколько подорожает электричество в Астане в 2026 году

Фото: unsplash

Председатель правления АО "Астана-РЭК" Руслан Абжанов 25 мая 2026 года на слушаниях в Комитете по регулированию естественных монополий (КРЕМ) Миннацэкономики анонсировал повышение тарифов на электроэнергию, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, повышение составит более 12%. "АО "Астана-РЭК" подана заявка на увеличение предельной цены на электрическую энергию с 31,18 до 35,07 тенге/кВтч, что составляет 12,5%", – сказал Абжанов. Он объяснил, что необходимость корректировки тарифа обусловлена: ростом стоимости покупки и транспортировки электроэнергии;

увеличения стоимости услуг KEGOC;

ростом затрат на рынке мощности;

увеличением расходов балансирующего рынка;

необходимостью возмещения убытков, сформировавшихся вследствие применения дифференцированных тарифов и действия моратория на рост тарифов. В КРЕМ отметили, что окончательное решение по тарифам будет принято позже. Ранее вице-министр энергетики Сунгат Есимханов прокомментировал возможное повышение тарифов на электроэнергию в Астане.

Поделитесь новостью