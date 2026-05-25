Общество

Насколько подорожает электричество в Астане в 2026 году

Лампочка, лампочки, свет, отключение света, электричество, электроэнергия, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2026 11:42 Фото: unsplash
Председатель правления АО "Астана-РЭК" Руслан Абжанов 25 мая 2026 года на слушаниях в Комитете по регулированию естественных монополий (КРЕМ) Миннацэкономики анонсировал повышение тарифов на электроэнергию, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, повышение составит более 12%.

"АО "Астана-РЭК" подана заявка на увеличение предельной цены на электрическую энергию с 31,18 до 35,07 тенге/кВтч, что составляет 12,5%", – сказал Абжанов.

Он объяснил, что необходимость корректировки тарифа обусловлена:

  • ростом стоимости покупки и транспортировки электроэнергии;
  • увеличения стоимости услуг KEGOC;
  • ростом затрат на рынке мощности;
  • увеличением расходов балансирующего рынка;
  • необходимостью возмещения убытков, сформировавшихся вследствие применения дифференцированных тарифов и действия моратория на рост тарифов.

В КРЕМ отметили, что окончательное решение по тарифам будет принято позже.

Ранее вице-министр энергетики Сунгат Есимханов прокомментировал возможное повышение тарифов на электроэнергию в Астане.

Азамат Сыздыкбаев
