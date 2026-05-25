Насколько подорожает электричество в Астане в 2026 году
Председатель правления АО "Астана-РЭК" Руслан Абжанов 25 мая 2026 года на слушаниях в Комитете по регулированию естественных монополий (КРЕМ) Миннацэкономики анонсировал повышение тарифов на электроэнергию, передает корреспондент Zakon.kz.
По его словам, повышение составит более 12%.
"АО "Астана-РЭК" подана заявка на увеличение предельной цены на электрическую энергию с 31,18 до 35,07 тенге/кВтч, что составляет 12,5%", – сказал Абжанов.
Он объяснил, что необходимость корректировки тарифа обусловлена:
- ростом стоимости покупки и транспортировки электроэнергии;
- увеличения стоимости услуг KEGOC;
- ростом затрат на рынке мощности;
- увеличением расходов балансирующего рынка;
- необходимостью возмещения убытков, сформировавшихся вследствие применения дифференцированных тарифов и действия моратория на рост тарифов.
В КРЕМ отметили, что окончательное решение по тарифам будет принято позже.
Ранее вице-министр энергетики Сунгат Есимханов прокомментировал возможное повышение тарифов на электроэнергию в Астане.
