События

Грандиозный запуск самой высокой копии Эйфелевой башни сменил гнев казахстанцев на милость

Эйфелева башня в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2026 14:17 Фото: Instagram/aakaziullin
В селе Жалпактал Западно-Казахстанской области торжественно открыли копию французской Эйфелевой башни, сообщает Zakon.kz.

Как пишут местные издания, это самая высокая в Казахстане "реплика" великого архитектурного строения – ее высота превышает 30 метров.

Объект стал презентом родному селу от выпускников школы 2006 года. По некоторым данным, на его создание ушло 45 млн тенге. Дарить что-то селу от выпускников стало уже доброй традицией.

О башне рассказали блогеры проекта "Алга Петербург":

"Чтобы увидеть Эйфелеву башню, теперь ехать в Париж необязательно. В селе Жалпактал Западно-Казахстанской области появилась 30-метровая копия самой знаменитой башни мира... ... Это не разовый порыв. Больше 10 лет в Жалпактале живет традиция: каждый выпуск, отмечая юбилей окончания школы, дарит родному месту что-то настоящее. За эти годы здесь выросли парки, детские площадки, фонтаны, спортивные объекты, арка при въезде, скульптура домбры, где круглосуточно звучит күй. В прошлом году – спорткомплекс за 40 миллионов. В этом – самая высокая Эйфелева башня в Казахстане высотой 30 метров за 45 миллионов тенге! Кому-то, может быть, непонятно, зачем такие вложения, но для казаха родной ауыл – это не просто точка на карте. Это корень. Это место, откуда ты вышел и которому ты обязан жизнью. И теперь о Жалпақтале узнает весь мир. Сюда поедут туристы – и это правильно. Пусть мир видит: в Казахстане крутыми бывают не только города, но и наши аулы! Алға, Жалпақтал! Алға, Қазақстан!"

Впечатляющие кадры с масштабным открытием башни распространяют в соцсетях. И стоит отметить, что комментаторы сменили гнев на милость.

Когда появились первые новости о строительстве башни, пользователи недоумевали, зачем это делать – вливать деньги в ненужный объект, когда можно их пустить на что-то более социально значимое. Однако с появлением кадров готового масштабного архитектурного творения мнения поменялись:

  • Классно же, молодцы, теперь мотивация для других выпусков: Пирамиды Египта, Пизанская башня. Местным срочно надо гостиницы строить.
  • Молодцы юбиляры-выпускники, что есть такая традиция – дарят аулу такие строения – гордимся вами. Если было бы такое повсеместно – хороший пример.
  • Молодцы, для своего края все делают.
  • Красиво, надеюсь, качественно, құтты болсын.
  • Жалпактал  родина моего супруга, на 40-летие окончания школы они с классом установили ротонду на набережной рядом с висячем мостом, теперь это излюбленное место молодоженов и фотосессии. Горжусь. Там очень красиво, хочется возвращаться снова и снова. Молодцы жалпакталовцы!
  • Отличная работа!
  • Кто-то пытается выяснить, почему деньги тратятся впустую и их не дают нуждающимся. Но давайте разберем одну вещь: нет только одного типа помощи. Кто-то помогает социальной ситуации, кто-то дает образование, кто-то дает вид аулу и оставляет дух. Все это ценно. Выпускники с собственными средствами и добровольно работают на свою родную деревню. Это намерение имеет наибольшее значение.
  • НУ ЧТО СКАЗАТЬ, ЭТО КРАСИВО, РЕБЯТА!
  • Очень красиво смотрится, выглядит как настоящая Эйфелева башня.
  • Это потолок.

В марте 2026 года в Сети появились снимки проекта пирамидального небоскреба, спроектированного иностранной компанией для города Алатау.

