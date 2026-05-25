Один город Казахстана резко вырвался в лидеры по выдаче ключевого документа для водителей
В АО "Национальные информационные технологии" (НИТ) предоставили интересную статистику о том, в каких регионах Казахстана чаще всего выдают один из главных документов каждого водителя – свидетельство о регистрации транспортного средства, сообщает Zakon.kz.
Специалисты уточнили, что именно это свидетельство подтверждает регистрацию автомобиля, содержит основные сведения о транспортном средстве и является доказательством того, что авто состоит на регистрационном учете.
Также известно, что на сегодняшний день стоимость выдачи техпаспорта составляет 1,25 МРП (5 406 тенге).
Далее сотрудники озвучили статистику. В ней представлен топ-5 регионов Казахстана, где в спецЦОНах за первые 4 месяца 2026 года было выдано больше всего техпаспортов.
Так, Алматы находится на первом месте. В городе выдали 101 439 свидетельств.
Далее идут:
- Астана – 49 174;
- Шымкент – 35 458;
- Туркестанская область – 19 478;
- Карагандинская область – 18 887.
Немного ранее в пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" казахстанцам подробно рассказали о том, что делать при потере техпаспорта автомобиля.
