Общество

Один город Казахстана резко вырвался в лидеры по выдаче ключевого документа для водителей

Фото: Zakon.kz
В АО "Национальные информационные технологии" (НИТ) предоставили интересную статистику о том, в каких регионах Казахстана чаще всего выдают один из главных документов каждого водителя – свидетельство о регистрации транспортного средства, сообщает Zakon.kz.

Специалисты уточнили, что именно это свидетельство подтверждает регистрацию автомобиля, содержит основные сведения о транспортном средстве и является доказательством того, что авто состоит на регистрационном учете.

Также известно, что на сегодняшний день стоимость выдачи техпаспорта составляет 1,25 МРП (5 406 тенге).

Далее сотрудники озвучили статистику. В ней представлен топ-5 регионов Казахстана, где в спецЦОНах за первые 4 месяца 2026 года было выдано больше всего техпаспортов.

Так, Алматы находится на первом месте. В городе выдали 101 439 свидетельств.

Далее идут:

  • Астана – 49 174;
  • Шымкент – 35 458;
  • Туркестанская область – 19 478;
  • Карагандинская область – 18 887.

Немного ранее в пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" казахстанцам подробно рассказали о том, что делать при потере техпаспорта автомобиля.

