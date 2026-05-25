Как студенты Школы права KIMEP University становятся юристами международного уровня

KIMEP Law School, официально известная как Школа права Университета КИМЭП, давно зарекомендовала себя как одна из ведущих школ подготовки юристов в Алматы.

Здесь будущие специалисты получают фундаментальные знания в области права, осваивают практические юридические навыки и формируют профессиональную идентичность. Важную роль в этом играет и действующая при школе Юридическая клиника (Legal Clinic), куда можно бесплатно обратиться за правовой помощью, и где будущие юристы приобретают первый практический опыт работы с реальными кейсами.

Основанная в 2010 году, Школа Права КИМЭП предлагает юридическое образование, основанное на прогрессивных и инновационных международных стандартах. Главная миссия Школы — предоставление высококачественного образования на уровнях бакалавриата и магистратуры в области отечественного и международного права. Здесь готовят специалистов, способных занимать ведущие позиции в международном профессиональном сообществе, участвовать в развитии экономики, бизнеса, правовой системы и гражданского общества как в Казахстане и Центральной Азии, так и по всему миру.

Стремясь сделать такое образование доступным для сильных и мотивированных выпускников школ, Школа права предлагает систему различных стипендий и грантов. Одной из наиболее значимых возможностей являются полные четырехлетние гранты для будущих юристов с результатом IELTS 7.5 и выше. Такие стипендии позволяют талантливым выпускникам получить международное юридическое образование полностью на английском языке в одном из ведущих университетов Центральной Азии без оплаты обучения.

"Сегодня для нас особенно важно, чтобы как можно больше талантливых школьников и их родителей узнали о возможности получить полный четырехлетний грант на обучение в Школе права KIMEP University. Высокий результат IELTS открывает студентам возможность обучаться у международных преподавателей, участвовать в международных проектах и строить карьеру юриста мирового уровня", — отмечает J.D., профессор-практик и Декан Школы права Ричард Линстром.

Занятия ведутся на английском языке, при этом Школа права КИМЭП преподает казахстанское право с применением западных методологий. Обучаясь на программах, студенты приобретают навыки критического мышления и решения сложных профессиональных задач. Практические юридические навыки — составление юридических документов, ведение переговоров, аргументацию и другие аспекты юридической практики — студенты развивают в рамках одной из лучших в Казахстане систем практико-ориентированного обучения KIMEP.

"Выпускники KIMEP должны усвоить высокие этические стандарты, личную приверженность верховенству права, стремлению к справедливости и общественному благу. Благодаря клиническому обучению, посещению судебных заседаний, наставничеству, профессиональному моделированию, дискуссиям и рефлексии выпускники формируют собственную профессиональную идентичность, а также профессиональную устойчивость – эмоциональный интеллект и стратегии преодоления стресса, способность обеспечивать справедливое и равноправное представительство для различных групп населения", – подчеркивает Ричард Линстром.

В этом студентам помогает Юридическая клиника при Школе права, которая предоставляет студентам возможность практической юридической деятельности при поддержке преподавателей. Студенты получают практический опыт, проводя собеседования и консультации с клиентами, а также разбирая и анализируя реальные ситуации. Юридическая клиника является учебным проектом и обязательной частью образовательной программы Школы права, за 14 лет существования в ней был накоплен значительный опыт в успешном оказании помощи тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. При этом Юридическая клиника – благотворительная инициатива.

"В настоящее время в Юридической клинике Школы права KIMEP University 28 студентов работают с реальными кейсами, включая вопросы семейного права, защиты прав потребителей, банковского права и даже дела, связанные с исполнением решений Европейского суда по правам человека. Таким образом, наши студенты будут готовы к ведению реальной юридической практики и могут приступать к работе в команде профессиональных юристов сразу после окончания обучения", – подтверждает PhD, ассоциированный профессор-практик, директор Юридической Клиники КИМЭП Сергей Панасюк.

Еще одной из составляющих этой системы практического обучения являются мут-корты — участие студентов в моделируемых судебных процессах, которые в Школе права КИМЭП выступают как обязательной частью учебной программы, так и отдельным соревновательным направлением. Команды студентов участвуют в соревнованиях в Астане, Вене, Гонконге, Вашингтоне и других международных площадках по судебным и арбитражным мут-кортам.

Кроме того, каждый студент проходит профессиональную стажировку в юридической фирме, корпоративном юридическом департаменте, государственном органе, НПО или международной организации в Алматы или за его пределами.

Также Школа права организует лекции, семинары и конференции в сотрудничестве с международно известными учеными, вузами-партнерами и научно-исследовательскими институтами.

Опыт показывает, что такой подход к юридическому образованию позволяет студентам овладеть практическими и теоретическими навыками юридической деятельности, а также эффективными знаниями о материальном праве.

"Школа права KIMEP University является наиболее престижным центром подготовки юристов в Алматы. Здесь будущий правовой консультант получает фундаментальные знания в области права, осваивает практические юридические навыки и становится настоящим профессионалом в своем деле. А в Юридической клинике студенты под руководством лицензированных юристов оказывают помощь социально уязвимым гражданам, обращающимся в офис Клиники на проспекте Достык, либо направленным сетью НПО Школы права", – подтверждает профессор Линстром.

В итоге выпускники Школы права обладают сильными аналитическими навыками, умеют эффективно работать с информацией, профессионально готовить юридические документы и уверенно отстаивать свою позицию. Постоянно совершенствуя свои компетенции и следя за актуальными тенденциями в сфере права, они остаются одними из самых востребованных специалистов на рынке труда.