Новые штрафы за скорость, увольнение после давки в школе, новые правила выдачи документов – итоги дня

В Казахстане могут появиться новые штрафы за скорость. После страшной давки в школе Алматы директор освобождена от занимаемой должности. В Казахстане изменились правила выдачи документов. Итоги 28 февраля – в обзоре Zakon.kz.

Новые штрафы за скорость

Сегодня, 28 февраля, депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты приняли в работу проект закона "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О дорожном движении".

Во время заседания депутат Нуртай Сабильянов сообщил, что законопроект направлен на правовое регулирование регистрации и эксплуатации малых электрических и отдельных видов транспортных средств, цифровизацию дорожной безопасности.

Кроме того, предлагается предусмотреть штраф водителям за превышение скорости, а также за правонарушения, связанные с содержанием дорог и дорожных сооружений.

Давка в школе – от должности освобождена директор

В соцсетях распространилось видео давки учащихся в одной из алматинских школ. На видео ученики скопились возле раздевалки и даже упали на пол. Власти сразу отреагировали и сообщили, что пострадавших нет.

По информации Управления образования Алматы, инцидент произошел в школе №41. В данной школе обучаются 1426 учащихся в две смены при проектной мощности 870 мест. В ведомстве сообщили, что за ослабление контроля за организацией учебного процесса директор школы освобождена от занимаемой должности.

Новые правила выдачи документов

Согласно приказу МВД от 20 февраля 2024 года, внесены изменения в Правила оформления, выдачи, замены, сдачи, изъятия и уничтожения паспорта гражданина РК, удостоверения личности, вида на жительство иностранца, удостоверения лица без гражданства и проездного документа.

Приказ вводится в действие с 9 марта 2024 года.

В новой редакции документа говорится:

При оформлении документа, удостоверяющего личность, посредством информационной системы "Регистрационный пункт "Документирование и регистрация населения" (РП ДРН) сотрудником уполномоченного органа производится дактилоскопическая регистрация граждан РК с их согласия, иностранцев и лиц без гражданства в обязательном порядке.

Для оформления паспорта гражданина РК и удостоверения личности предоставляется документ об оплате государственной пошлины (оплата может осуществляться в кассах банков второго уровня или электронно посредством их мобильных приложений).

Лица, освобожденные от уплаты государственной пошлины, в случае отсутствия сведений на них в информационной системе предъявляют документ, определяющий льготную категорию, установленную Налоговым кодексом.

Также будут оформлять и другие документы: вид на жительство, удостоверение лица без гражданства и т.д.

Обновлен пункт о том, что для оформления вида на жительство иностранца в РК иностранцам необходимо лично представить в уполномоченный государственный орган следующие документы:

Документ об оплате государственной пошлины (оплата может осуществляться в кассах банков второго уровня или электронно посредством их мобильных приложений). Лица, освобожденные от уплаты государственной пошлины, в случае отсутствия сведений на них в информационной системе предъявляют документ, определяющий льготную категорию согласно Налоговому кодексу;

две фотографии размером 3,5 х 4,5 сантиметра (при оформлении на бумажном бланке формуляра);

Погода в первые дни весны

Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода по республике в последний день зимнего месяца (29 февраля) и в первые два дня весны (1-2 марта 2024 года). Синоптики отметили, что по календарю наступает весна, но зима не хочет уступать свои права.

По информации ведомства, несмотря на то, что большая часть Казахстана будет находиться под влиянием обширного антициклона и сохранится погода без осадков, на юг и север страны будут влиять два циклона, принося с собой осадки, усиление ветра и сохраняя отрицательный температурный фон. На западе Казахстана днем столбики термометров поднимутся до +10°С.

Токаев дал старт работе транспортно-логистического терминала в Китае

Касым-Жомарт Токаев в режиме телемоста дал старт работе транспортно-логистического терминала в городе Сиане, построенного в рамках совместного проекта Казахстана и Китая. Это произошло 28 февраля 2024 года во время посещения Инновационного центра АО "НК "КТЖ".

Данному событию предшествовала договоренность лидеров Казахстана и Китая о строительстве в сухом порту Сианя логистического центра, который соединит китайский город Шэньси с Казахстаном, Центральной Азией и далее с Европой.

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