Общество

Ливни с грозами обрушатся на Алматы и Шымкент: новый прогноз синоптиков

Фото: pixabay
Жителям Алматы, Астаны и Шымкента синоптики РГП "Казгидромет" рассказали о предстоящей погоде на 26, 27 и 28 мая 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Астана

  • 26 мая: переменная облачность, без осадков. Днем ветер может подняться до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +27+29°С.
  • 27 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер – 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +28+30°С.
  • 28 мая: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Порывы ветра составят 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +21+23°С.

Алматы

  • 26 мая: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +25+27°С.
  • 27 мая: переменная облачность, днем дождь, гроза, вечером временами сильный дождь. Днем ветер может подняться до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +25+27°С.
  • 28 мая: переменная облачность, дождь, временами сильный дождь, гроза. Временами порывы ветра – 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +23+25°С.

Шымкент

  • 26 мая: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер – 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +27+29°С.
  • 27 мая: переменная облачность, дождь, гроза, днем временами сильный дождь, град, шквал. Порывы ветра – 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +23+25°С.
  • 28 мая: переменная облачность, дождь, гроза. Порывы ветра – 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +25+27°С.

Казахстан ждут заморозки, ливни и град – прогноз погодных сюрпризов на 26-28 мая

Ранее метеорологи разместили предварительный прогноз засухи на июнь 2026 года.

Анастасия Московчук
