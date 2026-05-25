Общество

Руководитель образовательных центров в Астане провернула аферы почти на 200 млн тенге

Фото: Zakon.kz
Астанчанку посадили на 6 лет за обман десятков человек почти на 200 млн тенге. Но она и ее защита не согласились с таким решением, дойдя до Кассационного суда, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Кассационного суда по уголовным делам 25 мая 2026 года рассказали, что женщина руководила двумя образовательными центрами в Астане и реализовала три преступные схемы для личного обогащения.

1. Инвестиционный обман: под предлогом расширения бизнеса она взяла у двух человек 38 млн тенге. Обещанные дивиденды выплачены не были, деньги присвоены.

2. Незаконная продажа доли: осужденная получила 32 млн тенге от потерпевшей за 20% доли в образовательном центре. При этом она знала, что не имеет права на сделку без согласия других соучредителей.

3. Фиктивное международное образование: осужденная через рекламу в соцсетях пообещала 49 гражданам со всего Казахстана сертификаты британского образца. Этот документ обеспечил бы автоматическое зачисление учащихся в зарубежные вузы без дополнительных языковых курсов. Общая сумма ущерба по этому эпизоду превысила 103 млн тенге.

В кассационной жалобе защита осужденной настаивала на том, что вышеуказанные споры являются гражданско-правовыми и должны решаться в гражданском суде.

"Кассационный суд не согласился с доводами защиты по следующим основаниям. Ж. изначально не намеревалась исполнять обязательства. Заключаемые соглашения носили формальный характер и служили лишь инструментом для введения граждан в заблуждение. Полученные деньги не направлялись на учебный процесс или развитие бизнеса, а использовались осужденной для личного обогащения", – пояснили в суде.

В связи с этим Кассационный суд подтвердил правильность квалификации действий осужденной как мошенничества в особо крупном размере. Она продолжит отбывать наказание в виде 6 лет лишения свободы.

Другого казахстанца посадили на 4 года за то, что он выманил у людей 3 млн тенге за якобы помощь в трудоустройстве.

Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
