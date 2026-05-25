Новый вид мошенничества: казахстанка лишилась депозита и взяла кредит после звонка "из ЦОНа"

У мошенников появилась новая уловка, ее расследуют в Северо-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) региона 25 мая 2026 года рассказали, что, как обычно, все началось с просьбы продиктовать четырехзначный код из sms.

"44-летней жительнице области позвонил человек, который представился сотрудником ЦОНа. Он предложил оформить документы на бесплатное питание школьников на следующий учебный год по госпрограмме. Код якобы требовался для постановки в очередь на рассмотрение документов", – сообщили в полиции.

Далее, выполняя указания мошенников, женщина лишилась накоплений на депозите, а также взяла кредит. Общая сумма ущерба составила свыше 1 миллиона 850 тысяч тенге.

При помощи системы "Antifraud" полицейские сумели заблокировать один из переводов на 600 тысяч тенге. Эти деньги вернули потерпевшей. Остальные средства могут быть возмещены по решению суда за счет людей, причастных к этому преступлению.

На сегодня полицейские установили в разных регионах Казахстана трех дроппов, через которых деньги потерпевшей вывели за границу. Всем им грозит уголовная ответственность за соучастие в интернет-мошенничестве.

