Курбан айт-2026: цены на скот продолжают расти в Казахстане

В преддверии Курбан айта в Казахстане заметно выросли цены на скот для жертвоприношения. За год стоимость баранов, коз и крупного рогатого скота в некоторых регионах увеличилась на десятки процентов, сообщает Zakon.kz.

Вся продукция животноводства у производителей выросла в цене. По итогам апреля 2026 года КРС в Казахстане подорожал на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали аналитики EnergyProm.kz. По их данным, стоимость лошадей увеличилась на 9%, овец – на 8,8%.

Наиболее заметный рост цен на крупный рогатый скот зафиксирован в области Абай – сразу на 42% за год. Существенное удорожание также наблюдалось в Карагандинской (на 32,3%), Туркестанской (на 30,3%) и Костанайской (на 28,8%) областях. В сегменте лошадей максимальные скачки отмечены в Абайском регионе (на 38,8%) и Мангистау (на 24,5%), а по овцам – вновь в области Абай (на 42%) и Атырауской области (на 28,7%).

При этом динамика последних лет показывает ускорение роста цен именно в 2026 году. Если с 2023 по 2025 год стоимость КРС росла в пределах от 4% до 6% за 12 месяцев, то теперь темпы увеличились до 15,6%. Аналогичная тенденция наблюдается в секторах овцеводства и коневодства.

В марте этого года средняя цена одной коровы на рынках страны составила 490 тысяч тенге, быка – 527 тысяч, лошади – 581 тысячу. Самыми дорогими среди основных видов сельхозживотных оказались верблюды: их стоимость превысила 800 тысяч тенге. Овец в среднем продают по 77 тысяч, баранов – по 86 тысяч, коз – по 46 тысяч тенге.

В целом рынок животноводства Казахстана продолжает расширяться как по численности поголовья, так и по стоимости. Однако вместе с ростом предложения усиливается и ценовое давление, особенно в сегментах, связанных с традиционным сезонным спросом. На фоне приближающегося Курбан айта это может привести к дальнейшему повышению расходов населения.

Ранее мы опубликовали, сколько стоит баран в преддверии праздника в разных городах Казахстана.