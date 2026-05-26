Кучу украденных телефонов изъяла полиция у ранее судимого казахстанца

В Алматы задержан ранее судимый мужчина, у которого полиция изъяла более 30 похищенных телефонов, сообщает Zakon.kz.

В Казахстане снижается количество краж мобильных телефонов и карманных краж. По данным МВД, с начала года число краж сотовых устройств сократилось на 40%, передает портал Polisia.kz.

Полицейскими раскрыто более 900 таких преступлений. Похищенные телефоны возвращены владельцам.

"К ответственности привлечены свыше 700 человек. Также ликвидированы 12 преступных групп, занимавшихся кражами мобильников", – говорится в сообщении.

МВД напоминает: покупка и перепродажа краденого имущества являются уголовно наказуемыми. Полицейские призывают граждан быть бдительными и внимательно следить за личными вещами в общественных местах и транспорте.

На днях в области Жетысу правоохранители пресекли крупный канал незаконного оборота рогов сайгака.