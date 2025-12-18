Сотни украденных телефонов изъяли полицейские в Астане

Столичные стражи порядка задержали несколько человек, занимавшихся нелегальной скупкой мобильных телефонов. Они, предположительно, были похищены, сообщает Zakon.kz.

В Астане оперативники проводят рейды в местах, где чаще всего незаконно продают технику. Среди них много отдельных торговых точек. Особое внимание правоохранители уделяют людям, которые приобретают гаджеты без документов. Так, 17 декабря 2025 года во время очередной проверки сотрудники криминальной полиции задержали шесть человек, скупавших, предположительно, краденые смартфоны. Из незаконного оборота изъяли свыше 600 мобильных, а также запчасти и комплектующие к ним, передает пресс-служба МВД РК.

Работу по противодействию кражам и теневому обороту мобильных телефонов ведут постоянно. Нарушителей наказывают крупными штрафами и даже лишением свободы.

