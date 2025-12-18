#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
513.55
602.09
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
513.55
602.09
6.42
Происшествия

Сотни украденных телефонов изъяли полицейские в Астане

Сотовые телефоны, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2025 23:02 Фото: пресс-служба МВД
Столичные стражи порядка задержали несколько человек, занимавшихся нелегальной скупкой мобильных телефонов. Они, предположительно, были похищены, сообщает Zakon.kz.

В Астане оперативники проводят рейды в местах, где чаще всего незаконно продают технику. Среди них много отдельных торговых точек. Особое внимание правоохранители уделяют людям, которые приобретают гаджеты без документов. Так, 17 декабря 2025 года во время очередной проверки сотрудники криминальной полиции задержали шесть человек, скупавших, предположительно, краденые смартфоны. Из незаконного оборота изъяли свыше 600 мобильных, а также запчасти и комплектующие к ним, передает пресс-служба МВД РК.

Работу по противодействию кражам и теневому обороту мобильных телефонов ведут постоянно. Нарушителей наказывают крупными штрафами и даже лишением свободы.

Ранее Zakon.kz публиковал новость о задержании молодого человека, вымогавшего миллионы тенге.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Денис Брагин
Денис Брагин
Читайте также
Серийную воровку-пивоманку задержали полицейские в Астане
15:59, 03 августа 2023
Серийную воровку-пивоманку задержали полицейские в Астане
Крупную партию кокаина изъяли полицейские в Астане
13:36, 26 марта 2024
Крупную партию кокаина изъяли полицейские в Астане
В Испании запретили мобильные телефоны в школах
08:25, 07 мая 2024
В Испании запретили мобильные телефоны в школах
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: