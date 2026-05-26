Общество

"Заработали" полмиллиарда тенге: раскрыта масштабная афера в сфере строительных госзакупок

Фото: АФМ РК
В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) 26 мая 2026 года раскрыли детали масштабного расследования по факту мошенничества в сфере госзакупок, сообщает Zakon.kz.

По данным Департамента АФМ по городу Алматы, руководитель ТОО "КазСтройОпыт LTD" под видом консалтинговых услуг организовал преступную схему по искусственному формированию опыта строительных работ для коммерческих организаций.

"В систему "Электронный депозитарий" вносились поддельные акты выполненных работ и ввода объектов в эксплуатацию, что обеспечивало компаниям-клиентам необоснованные преимущества при участии в госзакупках. Схема активно рекламировалась в социальных сетях и на интернет-площадках. В состав группы входило 11 лиц. Также установлены посредники, через которых передавались незаконные вознаграждения должностным лицам Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Шымкента за подтверждение фиктивного опыта работ", – говорится в сообщении.

Для легализации преступных доходов использовали подконтрольные юридические лица, через которые аккумулировали и обналичивали деньги.

Сумма преступного дохода превысила 490 млн тенге.

В ходе расследования выявили 56 компаний, получивших фиктивные подтверждения опыта и участвовавших в государственных закупках. Материалы направлены в уполномоченные органы для проведения проверок.

Трое подозреваемых находятся под стражей, в отношении восьми избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело направлено в суд.

"Важно отметить, подобные преступления позволяют недобросовестным компаниям получать доступ к госконтрактам. Это повышает риски реализации некачественных проектов и ставит добросовестный бизнес в неравные условия", – добавили в АФМ.

22 мая в АФМ рассказали о расследовании по факту создания и руководства финансовой пирамидой "ENVIDA AI", в которую привлекли свыше 370 вкладчиков.

