В Казахстане выявили новую схему обмана на деньги: пострадали уже сотни людей

В Жамбылской области идет расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой "ENVIDA AI", сообщает Zakon.kz.

В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) 22 мая 2026 года рассказали, что, по данным следствия, организаторы проекта в WhatsApp создали группы с названиями "Еnvida ai ежедневный пассивный доход" и "Еnvida ai супер новый проект ежедневный пассивный доход", где активно привлекали людей, обещая стабильный высокий доход.

"Маркетинговая модель проекта построена по многоуровневой системе, где основной доход формировался за счет привлечения новых вкладчиков. Проект позиционировал себя как международная экосистема, заявляя об инвестициях в реальные активы. В результате в пирамиду привлечено свыше 370 вкладчиков", – сообщили в АФМ.

Отмечается, что география вовлеченных участников охватывает шесть регионов страны: Актюбинскую, Атыраускую, Кызылординскую, Павлодарскую, Туркестанскую области, а также город Алматы.

Расследование продолжается.

В АФМ напомнили, что запущен Телеграм-бот "Baiqa, piramida!" (https://t.me/BAIQApiramidaBOT), позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.

В Шымкенте ранее раскрыли финансовую пирамиду "Капитал", действовавшую под видом инвестиционной платформы. Людям обещали высокий доход – до 30-50% от суммы вклада в течение 3-5 дней.