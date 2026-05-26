#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
472.48
550.06
6.59
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
472.48
550.06
6.59
Право

Стандарт оказания медпомощи в сфере традиционной медицины утвержден в РК

Мануальная терапия, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2026 10:53 Фото: pixabay
Приказом и.о. министра здравоохранения от 19 мая 2026 года утвержден Стандарт оказания медицинской помощи в сфере традиционной медицины в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Медицинские услуги методами традиционной медицины оказываются субъектами здравоохранения независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности при наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности по подвиду "Традиционная медицина".

Медицинские услуги методами традиционной медицины населению осуществляет специалист с высшим медицинским образованием или с многопрофильной специализацией по "Традиционная медицина (рефлексотерапия)", "Традиционная медицина (Мануальная терапия)", "Традиционная медицина (Су-джок терапия)", "Традиционная медицина (Гомеопатия)", "Традиционная медицина (Гирудотерапия)", "Традиционная медицина (Фитотерапия)".

Предусмотрено, что медицинский персонал, осуществляющий практику методами традиционной медицины, проходит обязательные и периодические медицинские осмотры, в соответствии с приказом Минздрава от 15 октября 2020 года "Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, профессий и работ, при выполнении которых проводятся предварительные обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические обязательные медицинские осмотры и правил оказания государственной услуги "Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров".

Согласно правилам, субъекты здравоохранения, вне зависимости от формы собственности, имеющие лицензию на медицинскую деятельность, для оказания медицинских услуг методами традиционной медицины организуют кабинеты традиционной медицины в зависимости от профиля традиционной медицины (кабинеты рефлексотерапии, мануальной терапии, гирудотерапии, гомеопатии, фитотерапии и средств природного происхождения).

Медицинские услуги методами традиционной медицины оказываются в условиях амбулаторно-поликлинических, стационарных и стационарозамещающих организаций здравоохранения на первичном, вторичном и третичном уровнях оказания медицинской помощи и санаторно-курортных организациях, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности.

Основными задачами субъектов здравоохранения, оказывающих медицинские услуги методами традиционной медицины, являются:

  • оказание безопасной и качественной медицинской помощи методами традиционной медицины;
  • оказание медицинской помощи населению с применением методов традиционной медицины в соответствии с утвержденными клиническими протоколами;
  • профилактика заболеваний, укрепление здоровья и повышение адаптационных возможностей организма пациентов методами традиционной медицины;
  • использование традиционных методов в комплексном лечении заболеваний и реабилитации;
  • соблюдение прав пациентов, информирование о методах традиционной медицины, противопоказаний и возможных результатах лечения;
  • обучение и повышение квалификации специалистов;
  • проведение информационно-просветительской работы среди населения;
  • соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и стандартов медицинской деятельности.

В амбулаторных, стационарозамещающих и стационарных условиях допускается предоставление следующих медицинских услуг методами традиционной медицины:

  • рефлексотерапия;
  • мануальная терапия;
  • гирудотерапия;
  • гомеопатия;
  • фитотерапия и средства природного происхождения.

Аналогичные услуги могут оказываться и в санаторно-курортных организациях.

Правила также устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к содержанию помещений и проведению процедур и штатному расписанию.

Приказ вводится в действие с 5 июня 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Детский лагерь, летний лагерь, лагерь для детей, лагерь для подростков, лагерь для школьников, школьные каникулы, летние каникулы, подростки, школьники, дети
11:42, Сегодня
Работали без проверки санврачей: глава Минздрава о частных лагерях отдыха
иглоукалывание в руку
09:42, 07 ноября 2025
Стандарт оказания медпомощи в сфере традиционной медицины разработали в РК
Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача
12:31, 03 июня 2025
В Казахстане утвержден новый стандарт оказания пульмонологической помощи
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Елена Рыбакина
12:02, Сегодня
"Уверенная игра": в СМИ высоко оценили разгром от Рыбакиной в первом раунде "Ролан Гаррос"
Ризабек Айтмухан
11:41, Сегодня
Громкой сенсации не произошло: Ризабек Айтмухан будет бороться в финале чемпионата Азии
Казахстанский палуан Узембаев поборется за &quot;золото&quot; чемпионата Азии во Вьетнаме
11:27, Сегодня
Казахстанский палуан Узембаев поборется за "золото" чемпионата Азии во Вьетнаме
Ерхан Абиль
11:24, Сегодня
Казахстанский "вольник" Абиль всухую победил местного борца и вышел в финал ЧА
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: