Стандарт оказания медпомощи в сфере традиционной медицины утвержден в РК

Приказом и.о. министра здравоохранения от 19 мая 2026 года утвержден Стандарт оказания медицинской помощи в сфере традиционной медицины в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Медицинские услуги методами традиционной медицины оказываются субъектами здравоохранения независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности при наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности по подвиду "Традиционная медицина".

Медицинские услуги методами традиционной медицины населению осуществляет специалист с высшим медицинским образованием или с многопрофильной специализацией по "Традиционная медицина (рефлексотерапия)", "Традиционная медицина (Мануальная терапия)", "Традиционная медицина (Су-джок терапия)", "Традиционная медицина (Гомеопатия)", "Традиционная медицина (Гирудотерапия)", "Традиционная медицина (Фитотерапия)".

Предусмотрено, что медицинский персонал, осуществляющий практику методами традиционной медицины, проходит обязательные и периодические медицинские осмотры, в соответствии с приказом Минздрава от 15 октября 2020 года "Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, профессий и работ, при выполнении которых проводятся предварительные обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические обязательные медицинские осмотры и правил оказания государственной услуги "Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров".

Согласно правилам, субъекты здравоохранения, вне зависимости от формы собственности, имеющие лицензию на медицинскую деятельность, для оказания медицинских услуг методами традиционной медицины организуют кабинеты традиционной медицины в зависимости от профиля традиционной медицины (кабинеты рефлексотерапии, мануальной терапии, гирудотерапии, гомеопатии, фитотерапии и средств природного происхождения).

Медицинские услуги методами традиционной медицины оказываются в условиях амбулаторно-поликлинических, стационарных и стационарозамещающих организаций здравоохранения на первичном, вторичном и третичном уровнях оказания медицинской помощи и санаторно-курортных организациях, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности.

Основными задачами субъектов здравоохранения, оказывающих медицинские услуги методами традиционной медицины, являются:

оказание безопасной и качественной медицинской помощи методами традиционной медицины;

оказание медицинской помощи населению с применением методов традиционной медицины в соответствии с утвержденными клиническими протоколами;

профилактика заболеваний, укрепление здоровья и повышение адаптационных возможностей организма пациентов методами традиционной медицины;

использование традиционных методов в комплексном лечении заболеваний и реабилитации;

соблюдение прав пациентов, информирование о методах традиционной медицины, противопоказаний и возможных результатах лечения;

обучение и повышение квалификации специалистов;

проведение информационно-просветительской работы среди населения;

соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и стандартов медицинской деятельности.

В амбулаторных, стационарозамещающих и стационарных условиях допускается предоставление следующих медицинских услуг методами традиционной медицины:

рефлексотерапия;

мануальная терапия;

гирудотерапия;

гомеопатия;

фитотерапия и средства природного происхождения.

Аналогичные услуги могут оказываться и в санаторно-курортных организациях.

Правила также устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к содержанию помещений и проведению процедур и штатному расписанию.

Приказ вводится в действие с 5 июня 2026 года.