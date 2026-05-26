Когда начнутся выпускные экзамены в школах Казахстана

Министр просвещения Жулдыз Сулейменова на заседании правительства 26 мая 2026 года рассказала, какие экзамены будут сдавать выпускники школ, передает корреспондент Zakon.kz.

Жулдыз Сулейменова отметила, что итоговая аттестация выпускников 9-х и 11-х классов будет осуществлена в период с 29 мая по 15 июня 2026 года. Экзамены будут сдавать 343 тыс. учащихся 9-х классов и 215 тыс. учащихся 11-х классов.

"Согласно графику экзаменов, математика – 29 мая, предмет по выбору – 3 июня, язык обучения – 8 июня, язык и литература обучения – 11 июня. Для учеников 11-х классов: история Казахстана – 2 июня, алгебра и начало анализа – 5 июня, язык обучения – 9 июня, предмет по выбору – 12 июня, язык и литература обучения – 15 июня", – сообщила она.

По ее словам, экзаменационные материалы подготовлены Национальным центром тестирования в соответствии с учебной программой.

"В целях обеспечения прозрачности и академической честности материалы экзаменов будут направляться в организации образования в день проведения экзамена", – резюмировала министр просвещения.

Ранее Жулдыз Сулейменова сообщила, что торжественное вручение аттестатов выпускникам школ состоится 17-18 июня.