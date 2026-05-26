#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
472.48
550.06
6.59
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
472.48
550.06
6.59
Общество

Когда начнутся выпускные экзамены в школах Казахстана

Школа, школы, школьный кабинет, школьные кабинеты, класс, классы, школьные занятия, уроки , фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2026 10:42 Фото: Zakon.kz
Министр просвещения Жулдыз Сулейменова на заседании правительства 26 мая 2026 года рассказала, какие экзамены будут сдавать выпускники школ, передает корреспондент Zakon.kz.

Жулдыз Сулейменова отметила, что итоговая аттестация выпускников 9-х и 11-х классов будет осуществлена в период с 29 мая по 15 июня 2026 года. Экзамены будут сдавать 343 тыс. учащихся 9-х классов и 215 тыс. учащихся 11-х классов.

"Согласно графику экзаменов, математика – 29 мая, предмет по выбору – 3 июня, язык обучения – 8 июня, язык и литература обучения – 11 июня. Для учеников 11-х классов: история Казахстана – 2 июня, алгебра и начало анализа – 5 июня, язык обучения – 9 июня, предмет по выбору – 12 июня, язык и литература обучения – 15 июня", – сообщила она.
школа, дети, экзамены , фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2026 10:42

скриншот с трансляции

По ее словам, экзаменационные материалы подготовлены Национальным центром тестирования в соответствии с учебной программой.

"В целях обеспечения прозрачности и академической честности материалы экзаменов будут направляться в организации образования в день проведения экзамена", – резюмировала министр просвещения.

Ранее Жулдыз Сулейменова сообщила, что торжественное вручение аттестатов выпускникам школ состоится 17-18 июня.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Детский лагерь, летний лагерь, лагерь для детей, лагерь для подростков, лагерь для школьников, школьные каникулы, летние каникулы, подростки, школьники, дети
10:54, Сегодня
Летний отдых детей: проверить на судимость каждого сотрудника лагерей обещают в Минпросвещения
Школьники, ученики, 25 мая, школьная линейка, последний звонок, колокольчики
10:27, Сегодня
Запрещено проводить в ресторанах: глава Минпросвещения напомнила о выпускных вечерах в Казахстане
Школа, школы, школьный кабинет, школьные кабинеты, класс, классы, школьные занятия, уроки
12:17, 27 января 2026
Открывали в банях и на складах: Минпросвещения запускает жесткий контроль частных школ
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Елена Рыбакина
12:02, Сегодня
"Уверенная игра": в СМИ высоко оценили разгром от Рыбакиной в первом раунде "Ролан Гаррос"
Ризабек Айтмухан
11:41, Сегодня
Громкой сенсации не произошло: Ризабек Айтмухан будет бороться в финале чемпионата Азии
Казахстанский палуан Узембаев поборется за &quot;золото&quot; чемпионата Азии во Вьетнаме
11:27, Сегодня
Казахстанский палуан Узембаев поборется за "золото" чемпионата Азии во Вьетнаме
Ерхан Абиль
11:24, Сегодня
Казахстанский "вольник" Абиль всухую победил местного борца и вышел в финал ЧА
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: