Общество

Запрещено проводить в ресторанах: глава Минпросвещения напомнила о выпускных вечерах в Казахстане

Фото: Zakon.kz
Министр просвещения Жулдыз Сулейменова на заседании правительства 26 мая 2026 года рассказала о формате празднования окончания школы, передает корреспондент Zakon.kz.

Жулдыз Сулейменова отметила, что торжественное вручение аттестатов выпускникам школ состоится 17-18 июня.

"Проведение выпускных мероприятий предусмотрено исключительно на базе организаций образования. Запрещена организация выпускных вечеров в ресторанах, кафе и банкетных залах, а также незаконный сбор денежных средств. В этой связи принят совместный приказ Минпросвещения и местных исполнительных органов – акиматам необходимо держать данный вопрос на строгом контроле совместно с органами внутренних дел", – сказала она.

25 мая 2026 года во всех школах Казахстана завершился 2025-2026 учебный год. Для тысяч выпускников этот день стал особенно волнительным и символичным – в учебных заведениях страны прошли торжественные линейки, посвященные последнему звонку.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
