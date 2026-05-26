Общество

Какие специальности нужны Казахстану – о грантах на ближайшие годы рассказал глава Миннауки

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек 26 мая 2026 года на заседании правительства озвучил количество грантов, предусмотренных на 2026-2027 годы, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в этом году объем госзаказа на подготовку кадров с высшим образованием сохранится на уровне предыдущих учебных лет.

"На предстоящий 2026-2027 учебный год выделено 89 457 государственных грантов. Из них: 75 371 – на бакалавриат, 11 007 – на магистратуру, 3 079 – на докторантуру. Распределение государственного заказа синхронизировано с прогнозом потребности экономики страны до 2030 года", – сказал Нурбек.

Согласно прогнозу, Казахстану потребуется более 883 тысяч специалистов.

Из них:

  • почти 530 тысяч – инженерные кадры;
  • более 185 тысяч – педагогические кадры;
  • порядка 168 тысяч – специалисты других отраслей.
"Именно поэтому приоритет при распределении грантов отдан инженерным, IT, аграрным, педагогическим и естественно-научным направлениям. 60% грантов направлено на инженерно-технические и сельскохозяйственные специальности. 21% – на подготовку педагогических кадров", – добавил министр.

Ранее Нурбек рассказал о проведении Единого национального тестирования.

Азамат Сыздыкбаев
