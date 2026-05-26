Сколько студентов окончат вузы – в Казахстане ожидается один из крупнейших выпусков

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек 26 мая 2026 года на заседании правительства анонсировал один из крупнейших в истории страны выпусков студентов, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что в настоящее время в вузах завершается летняя экзаменационная сессия.

"В этом году ожидается выпуск почти 193 тысяч специалистов. Это один из крупнейших выпусков за последние годы. Итоговая аттестация выпускников пройдет до 20 июня. Вручение дипломов планируется завершить до 10 июля", – сказал Нурбек.

По его словам, после завершения учебного года более 530 тысяч студентов выйдут на летние каникулы.

"В этот период особое внимание уделяется организации содержательной занятости молодежи. Около 150 тысяч студентов будут охвачены учебной и производственной практикой. Порядка 30 тысяч студентов примут участие в студенческих отрядах. Во всех вузах действуют экологические клубы и студенческие отряды "Жасыл ел". В летний сезон экологическими и волонтерскими мероприятиями планируется охватить до 30 тысяч студентов. Кроме того, в 15 вузах действуют спортивно-оздоровительные комплексы и студенческие лагеря", – отметил министр.

На их базе планируется организовать отдых, оздоровление, практику и воспитательные мероприятия для порядка 15 тысяч студентов.

О грантах и самых востребованных специальностях страны читайте в материале.