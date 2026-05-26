#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
472.48
550.06
6.59
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
472.48
550.06
6.59
Общество

Сколько студентов окончат вузы – в Казахстане ожидается один из крупнейших выпусков

Студент, студенты, университет, университеты, вуз, вузы, абитуриент, абитуриенты, выпускник, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институт, институты, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2026 11:35 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек 26 мая 2026 года на заседании правительства анонсировал один из крупнейших в истории страны выпусков студентов, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что в настоящее время в вузах завершается летняя экзаменационная сессия.

"В этом году ожидается выпуск почти 193 тысяч специалистов. Это один из крупнейших выпусков за последние годы. Итоговая аттестация выпускников пройдет до 20 июня. Вручение дипломов планируется завершить до 10 июля", – сказал Нурбек.

По его словам, после завершения учебного года более 530 тысяч студентов выйдут на летние каникулы.

"В этот период особое внимание уделяется организации содержательной занятости молодежи. Около 150 тысяч студентов будут охвачены учебной и производственной практикой. Порядка 30 тысяч студентов примут участие в студенческих отрядах. Во всех вузах действуют экологические клубы и студенческие отряды "Жасыл ел". В летний сезон экологическими и волонтерскими мероприятиями планируется охватить до 30 тысяч студентов. Кроме того, в 15 вузах действуют спортивно-оздоровительные комплексы и студенческие лагеря", – отметил министр.

На их базе планируется организовать отдых, оздоровление, практику и воспитательные мероприятия для порядка 15 тысяч студентов.

О грантах и самых востребованных специальностях страны читайте в материале.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Алаколь, озеро Алаколь, зона отдыха, зоны отдыха, пляж, пляжи, база отдыха, базы отдыха
11:55, Сегодня
Более 2 тысяч детей смогут бесплатно полететь на отдых по Казахстану
Студент, студенты, университет, университеты, вуз, вузы, абитуриент, абитуриенты, выпускник, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институт, институты
10:59, Сегодня
Какие специальности нужны Казахстану – о грантах на ближайшие годы рассказал глава Миннауки
Университеты, студенты, Казахстан
17:38, 27 апреля 2026
Сколько денег принесли Казахстану иностранные студенты
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Елена Рыбакина
12:02, Сегодня
"Уверенная игра": в СМИ высоко оценили разгром от Рыбакиной в первом раунде "Ролан Гаррос"
Ризабек Айтмухан
11:41, Сегодня
Громкой сенсации не произошло: Ризабек Айтмухан будет бороться в финале чемпионата Азии
Казахстанский палуан Узембаев поборется за &quot;золото&quot; чемпионата Азии во Вьетнаме
11:27, Сегодня
Казахстанский палуан Узембаев поборется за "золото" чемпионата Азии во Вьетнаме
Ерхан Абиль
11:24, Сегодня
Казахстанский "вольник" Абиль всухую победил местного борца и вышел в финал ЧА
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: