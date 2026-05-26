Общество

Полиция Казахстана будет жестче следить за передвижениями детей летними ночами

Фото: Zakon.kz
Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов 26 мая 2026 года на заседании правительства рассказал об организации детского летнего отдыха, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в этом направлении ведомство будет проводить оперативно-профилактические мероприятия.

"В рамках профилактической работы во время каникул, в июне-июле, мы организуем проведение ОПМ "Дети в ночном городе". Здесь усилия будут направлены на недопущение правонарушений в подростковой среде, работу с подучетными, неблагополучными семьями, пресечение фактов нахождения детей в ночное время вне жилища, продажу им алкоголя и табачных изделий", – сказал Саденов.

Также, отмечает министр, большое внимание в ведомстве уделяют работе с трудными подростками.

"Мы выявляем трудных подростков. С ними проводится целевая работа – вовлекаются в социально полезную занятость и спорт. Акиматам предлагается – в период летних каникул обеспечить максимальный охват их досугом", – добавил глава МВД.

Ранее мы писали, что полиция проверит персонал детских летних лагерей на предмет судимости.

Азамат Сыздыкбаев
