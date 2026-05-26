Полиция Казахстана будет жестче следить за передвижениями детей летними ночами

Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов 26 мая 2026 года на заседании правительства рассказал об организации детского летнего отдыха, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в этом направлении ведомство будет проводить оперативно-профилактические мероприятия.

"В рамках профилактической работы во время каникул, в июне-июле, мы организуем проведение ОПМ "Дети в ночном городе". Здесь усилия будут направлены на недопущение правонарушений в подростковой среде, работу с подучетными, неблагополучными семьями, пресечение фактов нахождения детей в ночное время вне жилища, продажу им алкоголя и табачных изделий", – сказал Саденов.

Также, отмечает министр, большое внимание в ведомстве уделяют работе с трудными подростками.

"Мы выявляем трудных подростков. С ними проводится целевая работа – вовлекаются в социально полезную занятость и спорт. Акиматам предлагается – в период летних каникул обеспечить максимальный охват их досугом", – добавил глава МВД.

