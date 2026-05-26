Общество

В столице открыли современный крытый стадион имени К. Мунайтпасова

Фото: BI Engineering & Construction
В Астане состоялось открытие нового стадиона имени К. Мунайтпасова ‒ одного из самых ожидаемых спортивных объектов столицы. Новый стадион построен на месте исторической арены по адресу: ул. Кенесары, 14, которая долгие годы была важной частью спортивной инфраструктуры города.
Новый объект представляет собой полноценный крытый футбольный стадион, соответствующий требованиям 2-й категории UEFA и 4-й категории Казахстанской федерации футбола. Это позволит проводить здесь официальные матчи и соревнования, а также организовывать круглогодичный тренировочный процесс в условиях столичного климата.

В основе стадиона ‒ полноразмерное футбольное поле стандартов FIFA/UEFA размером 105×68 метров. Поле размещено между западной и восточной трибунами и закрыто кровлей.
Стадион рассчитан на 3598 зрителей, включая места для маломобильных групп населения. В составе объекта предусмотрены стационарные трибуны, VIP-зоны, помещения для СМИ, VAR-комната, телевизионная инфраструктура, раздевалки команд и судей, медицинский блок, зоны общественного питания и административные помещения. Стоимость проекта включала не только строительно-монтажные работы, но и полное оснащение стадиона необходимым инженерным, мультимедийным и технологическим оборудованием, включая системы спортивного освещения, видеонаблюдения, безопасности, контроля доступа и билетно-пропускную систему.


Проект был реализован компанией BI Engineering & Construction при поддержке государства за счет средств Специального государственного фонда, сформированного из возвращенных активов.
После открытия стадиона здесь начнет работу специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва, где смогут заниматься около 750 детей и подростков в возрасте от 8 до 18 лет. Новый объект станет постоянной базой для подготовки молодых спортсменов и развития детско-юношеского футбола в столице.
"Для нас важно, что новый стадион станет частью развития футбольной инфраструктуры страны. Здесь будут тренироваться дети, проводиться соревнования, расти новое поколение спортсменов. Такие объекты ‒ это вклад в будущее спорта и в развитие массового футбола в Казахстане", ‒ отметил руководитель проекта Дархан Байдалин.
Проект изначально задумывался как современный городской стадион для развития детско-юношеского футбола, тренировочного процесса и проведения официальных матчей. Крытая конструкция стадиона позволит использовать объект круглый год, несмотря на климатические условия Астаны и высокие сезонные нагрузки, характерные для региона.

Новый стадион имени К. Мунайтпасова станет современной городской площадкой для развития детско-юношеского спорта, проведения официальных матчей и круглогодичной спортивной деятельности в столице Казахстана.
