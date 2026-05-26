Механизм ротации директоров школ хотят пересмотреть в Казахстане

Министр просвещения Жулдыз Сулейменова на пресс-конференции 26 мая 2026 года рассказала, какие изменения готовят в механизм ротации директоров школ, передает корреспондент Zakon.kz.

Жулдыз Сулейменова отметила, что сейчас рассматривают разные варианты.

"Мы вносим изменения в приказ и в том числе обсуждали формат "2+2" (для директоров городских школ. – Прим. ред.), то есть директор работает два года, и если он показывает лучший результат, тогда он может остаться еще на два года и только после этого идет на ротацию. После этого от сельских школ поступило много предложений – в том числе мы сейчас рассматриваем формат "3+3", плюс 5 лет в сельских школах", – сказала министр.

25 мая 2026 года заместитель премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева в своем ответе на депутатский запрос сообщила, что за последние три года наблюдается поэтапное сокращение дефицита вакансий директоров школ: в 2025 году – 830 единиц, в 2024 году – 935 единиц.