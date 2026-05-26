#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
472.48
550.06
6.59
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
472.48
550.06
6.59
Общество

Два вуза могут лишиться лицензии в Казахстане

Студенты, университеты, вузы, абитуриенты, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институты, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2026 16:05 Фото: Zakon.kz
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на пресс-конференции в правительстве 26 мая 2026 года рассказал, что делается для повышения качества обучения в вузах, передает корреспондент Zakon.kz.

Саясат Нурбек отметил, что рейтинги и международная оценка дает достаточно объективную картину.

"За последние пять лет Казахстан устойчиво растет во всех международных рейтингах. По результатам 2025 года в QS (Рейтинг лучших университетов мира – Прим. ред. ) присутствует уже 27 казахстанских университетов. У нас есть вузы, которые вошли в Топ-500, Топ-300 и Топ-200. Наш университет КазНУ имени аль-Фараби занимает 163 место в мировом рейтинг, Назарбаев Университет зашел. Ждем результаты этого года", – добавил он.

Между тем, по его данным, за последние три года у трех вузов отозваны лицензии.

"Ведется работа, как минимум, по двум университетам сейчас. Не буду назвать, давайте будем ответственны, там обучаются студенты, и если сейчас я буду озвучивать процедурные моменты, может (начаться ажиотаж – Прим. ред.)", – добавил министр.

Ранее министр науки и высшего образования Саясат Нурбек рассказал, что Казахстан предпринимает для обеспечения выпускников вузов работой.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Школьники, ученики, школа, школы, ученики за партой, школьный кабинет, класс, школьные занятия, уроки
13:38, Сегодня
Могут ли запретить репетиторскую деятельность в Казахстане
Студенты, выпускники вузов, вручение дипломов, диплом о высшем образовании
15:49, Сегодня
Рекордное количество выпускников в Казахстане: не грозит ли безработица молодым специалистам
Студент, студенты, университет, университеты, вуз, вузы, абитуриент, абитуриенты, выпускник, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институт, институты
11:35, Сегодня
Сколько студентов окончат вузы – в Казахстане ожидается один из крупнейших выпусков
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Хамзат Чимаев
15:30, Сегодня
"Он сломлен": бразильский нокаутёр Коста сделал вывод после поражения Хамзата Чимаева
Суд отказал прокуратуре во взыскании 1,54 миллиона долларов с футбольного клуба &quot;Тобыл&quot;
15:10, Сегодня
Суд отказал прокуратуре во взыскании 1,54 миллиона долларов с футбольного клуба "Тобыл"
Елена Рыбакина
14:45, Сегодня
Рыбакина претендует на звание первой ракетки мира: три сценария, как обойти Соболенко
Жибек Куламбаева
14:28, Сегодня
Жибек Куламбаева потерпела поражение в первом круге турнира ITF
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: