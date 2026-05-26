Общество

Могут ли запретить репетиторскую деятельность в Казахстане

Школьники, ученики, школа, школы, ученики за партой, школьный кабинет, класс, школьные занятия, уроки, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2026 13:38 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на пресс-конференции в правительстве 26 мая 2026 года рассказал, чем мотивирован спрос на услуги подготовительных курсов в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Саясат Нурбек отметил, что такая практика есть не только в Казахстане, а во всем мире.

"Родители очень сильно переживают за будущее детей, особенно в азиатских странах. У нас все-таки азиатская культура, где родители стараются дать своим детям самые лучшие шансы на обучение", – добавил он.

Между тем он не видит необходимости в запрете такой услуги.

"Можно привести пример Китая, где репетиторская деятельность была законодательно запрещена. Но это создало огромный теневой рынок индивидуальных репетиторов и услуг по подготовке к экзаменам, потому что там ставки еще выше. Есть Предпринимательский кодекс. Это услуги на рынке, и законодательство достаточно жестко защищает права предпринимателей. Поэтому такой образовательный рынок существует", – подчеркнул министр.

Однако он уверен, что можно успешно поступить в вуз, подготовившись самостоятельно.

"В прошлом году у нас были ребята, которые получили высокие баллы без репетиторов. Главное – системная подготовка, качественное школьное образование и личная мотивация ученика", – резюмировал Саясат Нурбек.

18 апреля 2025 года в преддверии школьных экзаменов в Казахстане стартовал масштабный образовательный проект – бесплатный ИИ-репетитор для школьников.

