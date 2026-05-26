Хорошей новостью для многодетных семей поделились в Минпросвещения
Министр просвещения Жулдыз Сулейменова на пресс-конференции в правительстве 26 мая 2026 года рассказала, когда дети из многодетных семей могут посещать детский сад бесплатно, передает корреспондент Zakon.kz.
Жулдыз Сулейменова сообщила, что работа в этом направлении ведется со всеми акиматами.
"Мы опубликовали соответствующие приказы по всем регионам. В области Абай, а также в Алматы возникли ряд проблемных вопросов. Позже, исходя из возможностей бюджета, эти вопросы были решены, в том числе касающиеся питания. В целом, существует приказ, предусматривающий бесплатное посещение детского сада. В рамках этого приказа они должны встать в очередь, и когда подойдет очередь – могут посещать садик", – сказала министр.
По ее словам, в трехлетнем бюджете Казахстана на эти цели заложены средства.
"Этот вопрос нашел свое решение", – добавила глава Минпросвещения.
Ранее Жулдыз Сулейменова рассказала, стоит ли казахстанцам ожидать роста цен на услуги детских лагерей отдыха на фоне ужесточения требований.
