Хорошей новостью для многодетных семей поделились в Минпросвещения

Министр просвещения Жулдыз Сулейменова на пресс-конференции в правительстве 26 мая 2026 года рассказала, когда дети из многодетных семей могут посещать детский сад бесплатно, передает корреспондент Zakon.kz.

Жулдыз Сулейменова сообщила, что работа в этом направлении ведется со всеми акиматами.

"Мы опубликовали соответствующие приказы по всем регионам. В области Абай, а также в Алматы возникли ряд проблемных вопросов. Позже, исходя из возможностей бюджета, эти вопросы были решены, в том числе касающиеся питания. В целом, существует приказ, предусматривающий бесплатное посещение детского сада. В рамках этого приказа они должны встать в очередь, и когда подойдет очередь – могут посещать садик", – сказала министр.

По ее словам, в трехлетнем бюджете Казахстана на эти цели заложены средства.

"Этот вопрос нашел свое решение", – добавила глава Минпросвещения.

