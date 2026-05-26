Какие обязательные услуги появятся в детских лагерях отдыха

Фото: pexels

Министр просвещения Жулдыз Сулейменова на пресс-конференции в правительстве 26 мая 2026 года рассказала, стоит ли казахстанцам ожидать роста цен на услуги детских лагерей отдыха на фоне ужесточения требований, передает корреспондент Zakon.kz.

Сулейменова сообщила, что в рамках лицензирования детские учреждения отдыха проверяют санэпидслужба, противопожарная служба, полиция и представители акимата. "В этом году мы включили требование, чтобы в каждом лагере был интернет, 20 Мбит в секунду для 40 детей. И второй момент – мы включили питьевой режим. До этого все лагеря соответствовали, это не вызывает большой ажиотаж. Мы с ассоциацией лагерей отрабатывали данный вопрос, вопрос повышения цен не стоит", – заверила министр. Ранее глава Минпросвещения сообщила, что на летних каникулах будут функционировать 11 135 центров отдыха, а мерами отдыха и оздоровления будут охвачены 3,2 млн детей.

