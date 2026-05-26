"Срочно оплатите свет, газ и воду": стало известно, кто массово рассылает казахстанцам SMS

Сегодня, 26 мая 2026 года, пресс-служба Департамента полиции (ДП) области Абай разослала важное предупреждение для граждан, которые массово получают SMS с просьбой "срочно оплатить свет, газ и воду", сообщает Zakon.kz.

Казахстанцев предупредили о новом виде мошенничества.

"В последнее время интернет-мошенники используют новые способы обмана граждан. Они рассылают поддельные сообщения через социальные сети и мессенджеры от имени коммунальных служб. Злоумышленники представляются сотрудниками газовой, электрической, водоснабжающей или других коммунальных служб". Пресс-служба ДП области Абай

По данным стражей порядка, мошенники сообщают гражданам:

о якобы неоплаченных коммунальных счетах;

о наличии задолженности;

о том, что в случае неуплаты вовремя будет отключено электричество, газ или вода.

"После этого они оказывают психологическое давление и требуют срочно перевести деньги. Самое опасное – они просят отправить оплату не на официальный счет организации, а на банковскую карту или номер телефона частного лица". Пресс-служба ДП области Абай

В связи с этим казахстанцев призывают запомнить, что коммунальные службы никогда не требуют переводить деньги на личные счета .

"Основная цель мошенников – заставить вас действовать быстро, запугать и не дать времени на проверку информации". Пресс-служба ДП области Абай

Чтобы защитить себя и своих близких, полицейские рекомендуют гражданам:

не доверять сомнительным сообщениям;

не переводить деньги незнакомым людям;

проверять информацию о платежах только через официальные приложения и коммунальные службы;

никому не сообщать свои личные данные, номер банковской карты и SMS-коды;

блокировать подозрительные аккаунты и сообщать в полицию.

Казахстанцев, столкнувшихся с таким мошенничеством или получивших подозрительное сообщение, стражи порядка призывают немедленно обратиться по номеру 102.

Материал по теме В Казахстане участилась опасная схема рассылки фейковых штрафов от имени полиции

Ранее стало известно, что легендарный российский спортсмен и актер "позвонил" полицейской в Казахстане, но разговор не заладился. Подробнее об этом – здесь.