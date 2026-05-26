"Срочно оплатите свет, газ и воду": стало известно, кто массово рассылает казахстанцам SMS
Сегодня, 26 мая 2026 года, пресс-служба Департамента полиции (ДП) области Абай разослала важное предупреждение для граждан, которые массово получают SMS с просьбой "срочно оплатить свет, газ и воду", сообщает Zakon.kz.
Казахстанцев предупредили о новом виде мошенничества.
"В последнее время интернет-мошенники используют новые способы обмана граждан. Они рассылают поддельные сообщения через социальные сети и мессенджеры от имени коммунальных служб. Злоумышленники представляются сотрудниками газовой, электрической, водоснабжающей или других коммунальных служб".Пресс-служба ДП области Абай
По данным стражей порядка, мошенники сообщают гражданам:
- о якобы неоплаченных коммунальных счетах;
- о наличии задолженности;
- о том, что в случае неуплаты вовремя будет отключено электричество, газ или вода.
"После этого они оказывают психологическое давление и требуют срочно перевести деньги. Самое опасное – они просят отправить оплату не на официальный счет организации, а на банковскую карту или номер телефона частного лица".Пресс-служба ДП области Абай
В связи с этим казахстанцев призывают запомнить, что коммунальные службы никогда не требуют переводить деньги на личные счета.
"Основная цель мошенников – заставить вас действовать быстро, запугать и не дать времени на проверку информации".Пресс-служба ДП области Абай
Чтобы защитить себя и своих близких, полицейские рекомендуют гражданам:
- не доверять сомнительным сообщениям;
- не переводить деньги незнакомым людям;
- проверять информацию о платежах только через официальные приложения и коммунальные службы;
- никому не сообщать свои личные данные, номер банковской карты и SMS-коды;
- блокировать подозрительные аккаунты и сообщать в полицию.
Казахстанцев, столкнувшихся с таким мошенничеством или получивших подозрительное сообщение, стражи порядка призывают немедленно обратиться по номеру 102.
