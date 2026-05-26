Легендарный российский спортсмен и актер "позвонил" полицейской в Казахстане: разговор не заладился

Интернет-мошенники предприняли попытку обмануть жительницу Алматинской области, сотрудницу полиции, используя лицо известного российского и американского спортсмена UFC, актера Олега Тактарова, сообщает Zakon.kz.

В полиции Алматинской области отмечают, что сегодня мошенники все чаще прибегают к новым методам психологического воздействия. Используя искусственный интеллект и специальные приложения, они подделывают внешность и голос известных личностей, представляясь сотрудниками банков, правоохранительных органов или спецслужб.

"Очередной подобный случай произошел с сотрудницей полиции. На ее телефон поступил звонок от неизвестных, представившихся работниками Национального банка. Аферисты сообщили о якобы незадекларированных счетах и попытались убедить перевести денежные средства под предлогом их "легализации", – сообщили в полиции 26 мая 2026 года.

После того как женщина усомнилась в словах собеседников и прекратила разговор, мошенники попытались усилить давление: на видеосвязь вышел лжесотрудник спецслужбы. При этом его внешность была максимально схожа с известным российским спортсменом, мастером спорта по единоборствам и актером Олегом Тактаровым.

"Именно использование образа знаменитости должно было вызвать доверие и психологически повлиять на жертву. Однако сотрудница полиции своевременно распознала признаки мошенничества, тем самым показала, как нужно вести себя в подобной ситуации. Поняв, что их схема раскрыта, злоумышленники прекратили разговор и перестали перезванивать", – дополнили в ведомстве.

В полиции отмечают, что подобные схемы становятся все более распространенными. Мошенники используют технологии дипфейка для создания реалистичных видео и поддельных лиц, чтобы вводить граждан в заблуждение.

Жителю Талгара в мае этого года звонил мошенник, очень сильно похожий на знаменитого актера Джеки Чана.