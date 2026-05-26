В парках Алматы появятся бесплатные площадки буккроссинга

В Алматы в некоторых парках откроют бесплатные площадки буккроссинга. Об этом сегодня, 26 мая 2026 года, объявили в пресс-службе акимата южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Власти уточнили, что летние площадки буккроссинга, где жители и гости города смогут бесплатно взять книги для чтения и обмена, начнут работу с 1 июня.

"Проект направлен на то, чтобы сделать городские пространства не только местом отдыха, но и площадкой культурного и интеллектуального обмена". Пресс-служба акимата Алматы

Сообщается, что книжные полки будут размещены в парках Ганди, Каргалы, сквере им. М. Макатаева, а также в библиотеке №44 по ул. Центральная, 12Б.

"С июля площадка буккроссинга откроется и в Центральной городской библиотеке имени А. П. Чехова по улице Гоголя, 109". Пресс-служба акимата Алматы

Как отметили в Управлении культуры Алматы, книжные полки будут работать с понедельника по субботу с 10:00 до 17:00. Фонд книг планируется регулярно обновлять. На полках будут представлены художественная, познавательная и мотивационная литература.

"Формат буккроссинга позволяет жителям не только читать книги на свежем воздухе, но и делиться своими изданиями с другими читателями", – считают организаторы.

16 мая 2026 года Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по развитию культуры чтения и формированию читающей нации".