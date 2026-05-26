Какое наказание ждет за празднование выпускных в ресторанах и кафе

Министр просвещения Жулдыз Сулейменова на пресс-конференции в правительстве 26 мая 2026 года рассказала, что будет за нарушение запрета о проведении выпускных в ресторанах и других заведениях, передает корреспондент Zakon.kz.

Жулдыз Сулейменова отметила, что приказ о запрете выпускных вне школ носит обязательный характер.

"В данном совместном приказе штрафные санкции не предусмотрены. Но, если будут нарушаться права детей, безопасность детей, также будет нарушаться общественный правопорядок, будут применяться отдельные нормы, предусмотренные законодательством. Акиматы и местные департаменты полиции могут оштрафовать или могут отдельные нормы закона применить", – подчеркнула министр.

Между тем, по ее словам, нет никаких ограничений, если одна семья со своим ребенком захочет отпраздновать знаменательную дату в общественном месте.

"Но, если они будут нанимать лимузины, нанимать большие рестораны, конечно, в этом приказе мы четко прописали все алгоритмы. И в том числе запрет на сбор больших финансовых средств", – напомнила глава Минпросвещения.

Ранее Жулдыз Сулейменова рассказала, могут ли в будущем разрешить проводить выпускные вечера в школах, установив определенные лимиты.